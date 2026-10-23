Domenica 25 ottobre, dalle ore 10:00 alle 15:00, torna il Merkatu a Testa dell’Acqua, l’appuntamento mensile dedicato ai produttori locali, all’artigianato, al riuso e alla condivisione.

Mercato locale, filiera corta, musica e socialità: torna il Merkatu di Testa dell’AcquaIl Merkatu è uno spazio d’incontro per la comunità, dove sostenere l’economia locale, valorizzare le produzioni del territorio e promuovere un modo più consapevole di acquistare e vivere il proprio territorio.



Sicurezza alimentare: sostenere i mercati locali fa la differenza



Il Merkatu, insieme ad altre iniziative locali e ai gruppi di acquisto che collaborano direttamente con i produttori del territorio, promuove la filiera corta, la trasparenza e una maggiore consapevolezza di ciò che portiamo in tavola.



Conoscere chi produce il nostro cibo, valorizzare le piccole realtà agricole e ridurre la distanza tra produttori e consumatori significa rafforzare il rapporto di fiducia, sostenere l’economia locale e contribuire a un sistema alimentare più resiliente. La qualità e la sicurezza alimentare sono temi centrali per costruire un rapporto più responsabile con il cibo e con chi lo produce.

Sostenere i mercati locali significa quindi investire non soltanto nella qualità dei prodotti, ma anche nella comunità e nel futuro del territorio.





SottoilGelso: imparare, creare e condividere

Anche questo mese lo spazio SottoilGelso propone attività dedicate ai più giovani, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, apprendimento e condivisione attraverso il gioco e la creatività.

Alle ore 11:00 è in programma il laboratorio “Ricreare il filato”, dedicato al riciclo creativo dei tessuti. A partire da vecchie magliette di cotone non più utilizzate, i partecipanti impareranno a ricavare un filato da usare con l’uncinetto, trasformando un materiale destinato a essere scartato in una nuova risorsa.

Chi desidera partecipare è invitato a portare una maglietta di cotone da riciclare.

Torna anche il Merkatinu, lo spazio di baratto dedicato ai più piccoli, dove i bambini possono sperimentare lo scambio, dare nuova vita agli oggetti e avvicinarsi in modo divertente ai principi del riuso e dell’economia circolare.

SottoilGelso è uno spazio in cui imparare facendo, condividere competenze e stimolare la creatività, valorizzando la partecipazione attiva delle nuove generazioni.





Musica dal vivo con Makari Project

La giornata sarà accompagnata dalla performance musicale dei Makari Project, per un viaggio nel cuore dei popoli del Mediterraneo.

Un cuore nostalgico, un cuore danzante, un cuore euforico, un cuore entusiasta. Un cuore devoto agli dei del mare, della terra e del cielo.

Un percorso musicale che attraversa culture, tradizioni e sonorità del Mediterraneo, creando un dialogo tra musica e comunità.

Dopo il Merkatu: AfterMerkatu Social Club

La giornata prosegue dalle ore 17:00 presso la saletta della sede di Meraki a Testa dell’Acqua con l’AfterMerkatu Social Club, un momento informale di incontro e convivialità aperto a tutti i soci.

In programma un DJ set con Radio Jolly & guests, honesty bar e griglia a disposizione. Ognuno è invitato a portare il proprio picnic da condividere.La partecipazione è aperta a tutti i soci dell’associazione Meraki. La tessera associativa annuale ha un costo di 5 euro.





Il Merkatu è un’iniziativa che cresce grazie alla partecipazione e al contributo di produttori, artigiani, volontari e cittadini, con l’obiettivo di mantenere vivo uno spazio di scambio, incontro e collaborazione nel territorio degli Iblei.

Appuntamento: Domenica 25 ottobre 2026

Merkatu: dalle 10:00 alle 15:00 in piazza a Testa Dell’Acqua (Noto)

AfterMerkatu Social Club: dalle 17:00 presso la sede dell’associazione Meraki

Luogo: Testa Dell’Acqua, Testa Dell’Acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.