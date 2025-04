Torna per il quarto anno Il Genio di Palermo, il festival che celebra l’identità profonda della città attraverso un fitto programma di visite, esperienze e incontri tra scienza, storia e paesaggio urbano.

Per tre weekend di maggio – dal 9 all’11, dal 16 al 18 e dal 23 al 25 – studiosi, accademici e divulgatori guideranno il pubblico alla scoperta di una Palermo inedita, fatta di cantieri aperti, osservazioni astronomiche, voli in piper e itinerari botanici.

Oltre trenta le esperienze previste, distribuite in venti luoghi simbolo della città: visite speciali con i direttori ai musei universitari e all’Orto Botanico, passeggiate alla scoperta del Parco della Favorita, esplorazioni notturne, voli in elicottero, esperienze immersive nei laboratori scientifici. Un viaggio tra sapere e bellezza, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo e dalla Fondazione Le Vie dei Tesori, con il sostegno del Comune e di numerosi partner pubblici e privati.

Il cuore dell’iniziativa è la “semina di conoscenza”: la Terza Missione dell’Ateneo prende forma con accademici, ricercatori e tecnici che lasciano le aule per raccontare la città da prospettive insolite. Tra i luoghi eccezionalmente aperti, il cantiere di restauro dell’ex convento della Martorana – un tempo sede della facoltà di Architettura – e quello del seicentesco Convento di Sant’Antonino.

“Accademici e personale dell’Università escono dagli uffici per seminare conoscenza – sottolinea il rettore Massimo Midiri –. Con questa edizione vogliamo riaffermare l’università come motore di sviluppo, innovazione e inclusione». Aggiunge Maurizio Carta, assessore comunale alla Rigenerazione urbana: «Il Genio è un’occasione per riappropriarci dei luoghi e del loro significato, riscoprendone l’anima più autentica”.

Un’edizione verde, con il Parco della Favorita al centro

Il focus di quest’anno è il verde urbano. Il Parco della Favorita sarà protagonista di itinerari naturalistici e visite guidate, tra siti monumentali, vivai comunali, torriglioni borbonici e poligoni di tiro. A guidare la progettazione del parco del futuro è il paesaggista Giuseppe Barbera, che insieme a storici e botanici condurrà il pubblico alla scoperta della sua storia e del suo potenziale.

Non mancheranno incursioni nei giardini storici e nelle ville di Palermo, come Villa Giulia, Villa Niscemi, Villa Trabia e Castelnuovo. Esperienze botaniche e narrative intrecciate con laboratori scientifici, racconti d’arte e camminate tra storia e architettura urbana.

Esperienze uniche tra arte, scienza e memoria

Il programma alterna proposte già amate – come i voli in piper o i tour via mare con Lisca Bianca – a novità assolute: sorvoli in elicottero, visite immersive con visori VR al Museo Gemmellaro, esplorazioni dei laboratori di robotica e delle collezioni chimiche dell’Ottocento. A guidare il pubblico, una rete di docenti, esperti, studenti delle scuole superiori in PCTO, guide e divulgatori.

Il Genio si rivelerà tra gli affreschi emersi nei restauri, i telescopi della Specola, i salotti liberty, i musei riscoperti e persino tra le canalizzazioni d’acqua delle sorgenti del Gabriele. Un itinerario culturale che va dai simboli esoterici della nobiltà siciliana alle innovazioni della scienza contemporanea.

Completano il programma le quindici passeggiate tematiche che attraversano la città: dalle poetesse dimenticate ai garibaldini, dai Florio ai Gattopardi, dalle borgate liberty ai vicoli del centro storico. Percorsi guidati da esperti e studiosi per leggere la città attraverso chiavi nuove, tra meraviglie botaniche, arte sacra e memorie resistenti.

L’intero programma è disponibile sul sito ufficiale www.leviedeitesori.it, dove è possibile prenotare visite ed esperienze.

Il Genio per temi

Il Parco della Favorita, nuovo “quartiere vegetale” della città

· Il quartiere vegetale del futuro

La nuova Favorita spiegata da uno dei più importanti paesaggisti, Giuseppe Barbera

· Scuderie borboniche, i Torriglioni e poligono di tiro

Alla scoperta delle antiche scuderie, delle architetture neogotiche dei Torriglioni e delle testimonianze lasciate dai soldati della Seconda guerra mondiale.

· Il tour dell’acqua: torri, fontane e cisterne

Con Francesco Lo Piccolo tra gli antichi sistemi di approvvigionamento idrico della Favorita.

· Osservare le stelle a Casa Natura

Esperienza notturna con telescopi INAF alla scoperta di stelle, pianeti e nebulose.

· Il vivaio comunale

Tra botanica e conservazione della flora autoctona

· Trekking e natura il Patriarca e Bosco Niscemi, Monte Pellegrino in quota

Trekking naturalistici alla scoperta del patrimonio arboreo della Favorita.

· Da Castello Utveggio alla cima di Monte Pellegrino: panorami e racconti naturalistici.





Ville Palazzi e giardini segreti

· Villa Trabia: storia di un giardino nobiliare con Riccardo Guarino.

· Villa Giulia e la prima mostra nazionale di agrumicoltura con Francesca La Mattina.

· Villa del Gattopardo: la residenza che ispirò Tomasi di Lampedusa.

· Villa Resuttano Terrasi: gli affreschi barocchi di Vito D’Anna.

· Villa Belmonte e i suoi simboli esoterici.





Tra musei e collezioni

· Museo dei Motori e Meccanismi: visita speciale con il direttore Giuseppe Genchi.

· Dipartimento di Chimica: strumenti di chimica tra Ottocento e Novecento.

· Dove convivono umani e robot: il laboratorio di robotica dell’Università apre le sue porte.

· Museo Gemmellaro in realtà aumentata: un viaggio immersivo nella preistoria siciliana.

· Stanze al Genio: la più grande collezione di maioliche antiche.

· Museo Diocesano: il culto di Santa Rosalia raccontato dal vicedirettore Pierfrancesco Palazzotto.

· Museo del Risorgimento: cimeli e racconti sull’epopea garibaldina con Salvatore Savoia





Esperienze urbane e cammini della memoria

· La Favarella e la torre di guardia di Ciaculli con Giuseppe Barbera e Pietro Todaro.

· Fondo Micciulla: alla ricerca della cascata perduta.

· Confraternita degli Aromatari e la chiesa di Sant’Andrea: la storia antica della Loggia.

· Il cimitero di Santa Maria di Gesù: tra le tombe dei Florio e dei grandi di Sicilia.

· Tre eremi sul Monte Grifone: i sentieri dei santi e dei beati.





Esperienze speciali

· In volo su Palermo in Piper o in elicottero: la città vista dall’alto, sul filo rosso del Genio.

· A vela sulla Lisca Bianca: Palermo raccontata dal mare.

· MARTHA – Music Art House Academy: concerti e visita di una dimora Liberty.

· Visita al Parco di Villa d’Orleans: reali e botanica nel cuore della città.

