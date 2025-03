La seconda tappa del circuito Ecotrailsicilia ha presentato un evento unico per bellezza dei luoghi attraversati e per i paesaggi mozzafiato: è l’Erice Trail che ieri ha incoronato lo statunitense Tupelo Strelyetz Burdeau, vincitore nella distanza dei 20 chilometri. Prima delle donne, terza assoluta, la taorminese Laura Emmi. Ancora una volta obiettivo centrato per lo storico circuito che, tappa dopo tappa, mira a valorizzare e promuovere i territori coinvolti nelle competizioni.

Erice (TP). Buona la prima per l’Erice Trail, new – entry del circuito Ecotrailsicilia 2025. La pioggia del mattino che ha reso il percorso insidioso, ha ben presto lasciato spazio al sole, regalando un cielo limpido che ha permesso ai concorrenti di godere di panorami stupendi. Ancora una volta sono stati in tanti ad arrivare dal nord Italia e anche dall’estero, attratti da una competizione, che si è snodata tra i sentieri del Monte Erice; una straordinaria occasione per coniugare la passione per la corsa con l’amore per il paesaggio siciliano.





Tre le distanze con diversi gradi di difficoltà, la 20 chilometri, con un dislivello positivo di 1.200 metri, il Trail degli Elimi (fondatori di Erice n.d.r.) di 10 km con un dislivello di 680 metri, così come l’Eryx Walk, per una tranquilla “full immersion” nella natura. La partenza dalla piazza centrale di Erice, tra i borghi medioevali più belli d’Italia.

Ad aggiudicarsi, in maniera abbastanza agevole la sfida più lunga, quella sui 20 chilometri, è stato lo statunitense Tupelo Strelyetz Burdeau (ACSI) che ha chiuso la distanza in 2h03’19. Alle sue spalle è giunto Antony D’Aloisio (ACSI) in 2h14’26; terza e prima delle donne l’incontenibile atleta di Taormina, Laura Emmi (BBER) in 2h18’36.





La distanza più breve (11 chilometri) ha visto tagliare per primo il traguardo Vincenzo Agnello della Jeet Kune do Combat System Academy in 1h14’42. Tra le donne successo di Stefania Longhitano. Il Marathon Team Caltanissetta è stata la società che ha vinto la tappa di ieri.

L’Erice Trail, seconda tappa del circuito Ecotrailsicilia, è stato organizzato dall’ASD Ecotrail Sicilia con il patrocinio del comune di Erice, dell’ ARS e dell’Assessorato all’agricoltura. Terzo tempo generoso, con prodotti locali offerti dalle aziende di Erice e da altre realtà della nostra regione.

Prossimo appuntamento con il circuito Ecotrasicilia domenica 4 maggio con il Trail dello Zu Pardo, in territorio dei Mondi Nebrodi. (ma)

Info: www.ecotrailsicilia.it

Luogo: ERICE, TRAPANI, SICILIA

