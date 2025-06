Il duo Bellamorèa, composto dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, torna con un brano inedito di forte impatto sociale e ambientale. “Tierra de Sol”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e social a partire dal 5 giugno 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, è una denuncia poetica e sonora contro la devastazione ambientale e i conflitti che minacciano il nostro pianeta. Con testi che mescolano italiano e spagnolo, i Bellamorèa accompagnano l’ascoltatore in un viaggio emozionale tra profumi, colori e bellezze naturali, contrapposti al dolore e alla brutalità causati dall’uomo. “Siamo solo ospiti di passaggio”, recita un verso centrale del brano, che diventa così un manifesto artistico per il rispetto della Terra, un invito collettivo a prendersi cura di ciò che ci ospita. Il brano, carico di suggestioni etniche e world music, si chiude con un messaggio di speranza: un mondo fatto di poesia, sogni, amore e libertà è ancora possibile. “Tierra de Sol” unisce la forza della musica all’urgenza della coscienza ambientale, in un periodo storico in cui la crisi climatica e le guerre appaiono sempre più interconnesse.

Bellamorèa: quando la musica diventa impegno

Noti per il loro impegno artistico, sociale e culturale, i fratelli Bunetto portano avanti da anni i progetti “Med World Tour” e “Musica e Didattica”, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di promuovere la cultura mediterranea, l’inclusione, la legalità e l’educazione civica attraverso la musica e tournée nelle scuole di ogni ordine e grado e università attraverso concerti-seminari sull’inclusione e integrazione ma anche a tematiche di attualità e legalità.

Hanno calcato palchi internazionali in America, Giappone, Germania, Tunisia e molti altri Paesi, collaborando con artisti e attori di fama nazionale.

Hanno collaborato con i musicisti Phil Palmer, Roy Paci, Carlo Muratori, Lello Analfino, Daria Biancardi, Faisal Taher e con gli attori: Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Gianfranco Jannuzzo, Tuccio Musumeci, Paride Benassai, Lucia Sardo, Andrea Tidona e tanti altri.

Riconosciuti anche dalle massime istituzioni italiane, hanno ricevuto nel 2021 lettere di encomio da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con “Tierra de Sol”, i Bellamorèa riaffermano la loro vocazione a una musica che abbraccia il mondo, lo denuncia quando soffre, ma continua a cantarlo, con forza e speranza.

