Domani, 22 ottobre alle ore 12.30, presso Palazzo Ducezio, si terrà la cerimonia di consegna dell’attestato rilasciato dal Presidente nazionale di Italia Nostra agli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Melodia” di Noto, vincitori del primo premio del Concorso nazionale “70 anni Italia Nostra – Buon compleanno!”, promosso dal Settore Educazione al Patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di Italia Nostra nazionale.

Il concorso, organizzato in occasione del 70° anniversario della fondazione di Italia Nostra, ha voluto coinvolgere le scuole di tutta Italia per riflettere sui valori di tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio comune che l’associazione promuove da sette decenni.





Saranno presenti il Dirigente scolastico Antonella Manganaro, il Sindaco di Noto Corrado Figura, il Vice Sindaco Salvo Veneziano, il Presidente della sezione locale di Italia Nostra Giovanni Fugà e il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale di Italia Nostra Sicilia Nella Tranchina.

Gli studenti delle classi 2ª F e 1ª D, coordinati dai docenti – Elena Vinci, Alessandra Vinci, Nathalie Tafaro e Azzurra Morana, saranno premiati per il filmato “TG Melodia”, con la seguente motivazione:

Gli alunni hanno dimostrato di avere compreso i valori culturali di Italia Nostra per la diffusione del concetto di conservazione e fruizione dei beni comuni.

Hanno elaborato un filmato sotto forma di reportage televisivo, dimostrando molta creatività e spirito di cooperazione.





La finalità del progetto è stata colta appieno e l’elaborato risulta di particolare impatto visivo e comunicativo.

Un risultato che testimonia la sensibilità e l’entusiasmo con cui le nuove generazioni si avvicinano ai temi della cultura e del patrimonio, nel segno dei 70 anni di impegno di Italia Nostra per la difesa dei beni comuni!

Luogo: Palazzo Ducezio, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

