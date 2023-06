le strategie politiche a siracusa

Apparentamento politico con Francesco Italia da parte del Pd e della lista legata a Giancarlo Garozzo seguendo l’esempio di quanto accaduto a Carlentini con il successo dell’uscente Giuseppe Stefio. E’ la proposta di Mario Bonomo, leader del movimento Grande Siracusa 2023, legato alla coalizione a sostegno di Giancarlo Garozzo, in vista del ballottaggio dell’11 e del 12 giugno.

“Il voto a Siracusa ci consegna un Centrosinistra che è maggioranza in città” taglia corto Bonomo.

In che senso?

Basta fare le somme e si scopre che, inserendo in questa area politica Francesco Italia, Giancarlo Garozzo, il Partito democratico ed il movimento di Cateno De Luca, il risultato è sotto gli occhi di tutti: maggioranza in città.

Non le sembra troppo eterogenea?

No, e lo dico con dati di fatto alla mano e mi riferisco a quanto accaduto, in questa stessa tornata elettorale, a Carlentini. L’uscente sindaco Giuseppe Stefio, che si è confermato in modo straordinario alla guida della città, ha avuto il sostegno di quell’area politica. Per quanto mi riguarda, la lista Grande Carlentini 2023 ha fatto la sua parte, insieme alle altre naturalmente, consentendo al sindaco (che è del Pd ndr) di vincere.

E lei vorrebbe riproporre a Siracusa il modello Carlentini?

Esattamente. A Carlentini sono andate insieme forze progressiste, riformiste ed autonomiste. Si tratta di un laboratorio politico che ha funzionato, per cui è possibile esportarlo. Dobbiamo trovare, a Siracusa, dei punti di contatto, fondere le forze e pensare al bene della città.

Quindi, lei è per un apparentamento di Pd e Garozzo con Italia?

Certo ed il modello Carlentini andrebbe esteso a partire dalla prossima amministrazione per poi proseguire nelle successive tornate elettorali.

Renata Giunta ha detto che vorrà stare all’opposizione…

Non condivido quanto ha affermato la candidata sindaca Renata Giunta, sarebbe controproducente anche in vista delle prossime elezioni.

Nel Pd si discute di un apparentamento tecnico con Italia

Alla luce di quanto detto prima, e prendendo ad esempio il modello Carlentini, è auspicabile, invece, un apparentamento politico con Italia. Questo vuol dire che, qualora Italia vincesse al ballottaggio, nella nuova giunta dovrebbero entrare le migliori risorse ed espressioni di queste forze politiche.