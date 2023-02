ripristino della normale circolazione

Questo pomeriggio, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino.

Ripristino della normale circolazione

Da oggi, pertanto, viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate.

Ridotti i tratti a doppio senso di circolazione

La riapertura odierna, sommata a quelle dei viadotti “Simeto”, “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”, avvenute dall’inizio dell’anno, riduce da 39,100 a 28,800, quindi di 10,3 km, i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km.

Le raccomandazioni di Anas per chi si mette alla guida

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Riunione della Commissione Ambiente e Territorio dell’Ars

La Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale si riunirà domani, venerdì 24 febbraio, a Messina presso la sede di Autostrade Siciliane per ascoltare l’audizione del Presidente del Consorzio, Filippo Nasca.

I temi dell’audizione

L’audizione riguarderà due temi principali: i lavori di messa in sicurezza della tratta della Messina-Catania interessata dalla frana del 2015, che sono attualmente eseguiti dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’Ufficio del Commissario per il Dissesto Idrogeologico, e la gestione generale della rete viaria affidata alla concessionaria.

La convocazione dell’audizione è stata fatta dal presidente della Commissione, l’onorevole Giuseppe Carta.

