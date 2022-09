prosegue il tour elettorale del candidato alla presidenza della regione

Una marea umana ha accolto ieri sera a Leonforte il leader di “Sud chiama Nord” e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca.

La tappa a Leonforte per salutare la provincia di Enna al termine di una giornata trascorsa tra i comuni di Barrafranca, Piazza Armerina, Regalbuto e Agira.

“Vi siete fidati di noi”, in piazza 5mila persone

Enna ha risposto con calore fin dall’inizio al progetto “De Luca sindaco di Sicilia”. Non è un caso infatti che dopo Messina sia la provincia in cui “Sud chiama Nord” è riuscito a presentare ben 9 liste a supporto del progetto.

“Devo ringraziarvi per la fiducia, perché se siamo riusciti a presentare 9 liste nella provincia di Enna significa che vi siete fidati di noi, del progetto. Voi siete la forza e il motore di “De Luca sindaco di Sicilia”.

Ad attendere il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca in piazza Carella oltre 5mila le persone.

Il 25 settembre cambiamento radicale per la Sicilia, laboratorio della politica nazionale

“La risposta di Leonforte stasera che si traduce con la vostra straordinaria presenza qui è la risposta del popolo siciliano che ha scelto di scendere in piazza alla luce del sole e partecipare da protagonista al processo di cambiamento. Il 25 di settembre – ha affermato il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca – oltre al radicale cambiamento per la Sicilia, può rappresentare il laboratorio della politica nazionale con un voto antisistema sul progetto De Luca Sindaco d’Italia che ha candidato esclusivamente uomini e donne che parlano siciliano”.

Gli altri appuntamenti odierni di De Luca

Oggi il candidato alla poltrona di governatore trascorrerà l’intera mattina a Palermo. In programma l’incontro con l’Asstra e Confartigianato. Nel pomeriggio si sposterà a Catania. Alle 18,30 sarà ad Avola in piazza Umberto I, alle 20 a Palazzolo Acreide a piazza del Popolo, un’ora dopo a Francofonte in piazza Dante. A Ramacca alle 22 in piazza Umberto I si terrà il comizio a chiusura della giornata.