Negli ambulatori della Asp di Enna le attività saranno assicurate, da oggi, solo per le prestazioni urgenti, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Sono temporaneamente sospese le visite o prestazioni ambulatoriali brevi, differibili e programmabili. ne dà notizia la Asp di Enna.

Gli utenti le cui visite o prestazioni vengono sospese saranno richiamati in base alle ulteriori disposizioni che saranno impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana. I cittadini con prescrizione medica non urgente sono invitati a non recarsi negli ambulatori, la Asp provvederà a prenotare di nuovo gli esami sospesi, dandone comunicazione agli interessati.

Inoltre, sono sospese momentaneamente le visite e le prestazioni in attività libero professionale, le visite per gli accertamenti di invalidità, le attività di screening oncologico di primo livello. E’ vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso dei parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura. Per comunicare il proprio rientro nel territorio dell’ASP di Enna: dipartimentoprevenzione@asp.enna.it o covid19@asp.enna.it.