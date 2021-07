Dal 14 al 21 luglio

Dal 14 luglio e per una settimana, il centro dell’Ennese sarà zona rossa

Lo ha disposto il presidente della Regione dopo aver sentito il sindaco e su richiesta dell’Asp di Enna

Consentite, trovandosi al di fuori del centro abitato, le visite guidate (previa prenotazione) alla Villa Roma del Casale

Il comune di Piazza Armerina diventa zona rossa. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza, sentito il sindaco e su richiesta dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna.

Il provvedimento, in vigore dal 14 al 21 luglio, si è reso necessario per un aumento considerevole del numero di positivi al Covid19. Saranno consentite, trovandosi al di fuori del centro abitato, le visite guidate (previa prenotazione) alla Villa Roma del Casale.

Oggi 150 nuovi casi nell’isola

Intanto, sono 150 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.693 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende leggermente e si attesta al a 2,2% dopo essere arrivata, ieri, fino al 2,5%. L’isola è di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, stavolta, il Lazio.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 3.735 con un aumento di 85 casi. I guariti sono 65 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta a 5.992.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero tornano a salire i ricoverati che sono adesso 158 i ricoverati, dodici in più rispetto a ieri, e 18 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Catania con 41 casi seguita da Caltanissetta con 36 casi, Ragusa 34, Palermo 26, Messina 5, Trapani 4, Enna e Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento

I dati sulla situazione siciliana nell’ultima settimana

In Sicilia l’incremento si registra ed è preoccupante. I nuovi positivi sono 1106, il 36% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 3,7%. E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall’1,0% all’1,5%, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 3650, 87 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 3504, 99 in più rispetto alla settimana precedente.

Ed ancora, i ricoverati sono 146, di cui 17 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 12 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 2 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 9 nuovi ingressi in terapia intensiva (+200% rispetto ai 3 della settimana precedente).

La statistica evidenzia che il numero dei guariti (223648) è cresciuto di 1008 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,9% (come domenica scorsa) ed il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 11 (la settimana scorsa 16). Complessivamente le persone decedute sono 5992, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come ormai dal 17 aprile) e i ricoverati complessivamente rappresentano il 4,0% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).