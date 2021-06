Conto alla rovescia a Piazza Armerina per l’apertura del museo di Palazzo Trigona

Redazione di

09/06/2021

A breve l’apertura del museo di Palazzo Trigona a Piazza Armerina Ne dà notizia l’assessorato regionale ai Beni Culturali Samonà: “Nodo cruciale della valorizzazione dell’intera area” Conto alla rovescia per l’apertura del museo di Palazzo Trigona a Piazza Armerina: il Comitato per i biglietti di ingresso ai beni culturali, istituito presso l’assessorato regionale dei Beni Culturali, ha, infatti, determinato, nella sua ultima seduta, l’istituzione del biglietto d’ingresso a “Palazzo Trigona – Museo del Territorio di Piazza Armerina”. A breve l’inaugurazione dell’edificio settecentesco La determinazione del prezzo del biglietto di visita costituisce un significativo e determinante passo in avanti verso l’inaugurazione del settecentesco edificio che, a breve, diventerà nodo centrale e cuore pulsante dell’intera area su cui insiste il ricco patrimonio culturale del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, in provincia di Enna. Il biglietto d’ingresso a Palazzo Trigona costerà 6 euro, ma sono previsti anche biglietti cumulativi che comprendono la visita degli altri siti del Parco archeologico, in particolare: il biglietto per visitare ” Palazzo Trigona” e la “Villa Romana del Casale” costerà 13 euro, mentre il biglietto unico cumulativo per i quattro siti del Parco: i due che si trovano nel territorio di Piazza Armerina ovvero la “Villa Romana del Casale” e il “Palazzo Trigona”, e quelli che gravitano nel territorio di Aidone, il “Museo Regionale Archeologico di Aidone” e l’ “Area Archeologica di Morgantina”, costerà 16 euro. Una struttura museale moderna, i lavori di allestimento in fase di ultimazione “Il Governo Musumeci ha mantenuto l’impegno di riqualificare Palazzo Trigona della Floresta, il monumentale edificio settecentesco che si trova a Piazza Armerina nella centrale piazza del Duomo, rendendolo una struttura museale moderna e centro nevralgico di un Polo di grande valenza culturale nel cuore della Sicilia. Palazzo Trigona, i cui lavori di allestimento sono in fase di ultimazione – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – aprirà i battenti nell’arco di poche settimane e diventerà un centro nevralgico attraverso cui si avvierà un’azione di valorizzazione coordinata di un territorio che annovera importanti testimonianze storico-archeologiche di grandissimo valore. Siamo certi che, l’attività di propulsione che svolgerà il Museo, sarà determinante per dare nuovo slancio, rendendo l’area maggiormente attrattiva”. Reperti dall’età preistorica fino al periodo medievale Palazzo Trigona conterrà una ricca selezione di reperti provenienti dagli insediamenti presenti nel Parco, dall’età preistorica fino al periodo medievale. Il museo si avvarrà, inoltre, di strutture informatiche multimediali con funzioni interattive ad alto valore didattico e scientifico che aiuteranno a raggiungere meglio gli obiettivi di divulgazione didattica. Esperti hanno contribuito alla fase di progettazione “Già durante la fase di allestimento, il museo ha cominciato a svolgere la sua funzione di aggregatore e moltiplicatore culturale; per garantire rigore scientifico e attrattività ai contenuti del Museo – spiega Liborio Calascibetta, direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale – ci siamo circondati, già in fase di progettazione, di esperti nelle diverse discipline che operano nel territorio. Palazzo Trigona non è solo un museo ma deve diventare un centro di pensiero e di proposta, un luogo in cui la comunità può riconoscersi e ritrovarsi”. Una app con contenuti informativi Tra le nuove dotazioni del museo è prevista la realizzazione di un applicativo mobile con geolocalizzazione dei siti, che consentirà al visitatore di pianificare l’itinerario di visita secondo i propri interessi. La nuova App, che potrà essere scaricata gratuitamente, disporrà di contenuti informativi che andranno a completare la visita alla città di Piazza Armerina, al Palazzo Trigona e alla Villa romana del Casale, con possibilità di interagire con i luoghi anche tramite sistemi di realtà aumentata.

