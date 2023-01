Una donna è morta in un tragico incidente mortale avvenuto a Enna. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto nei pressi del Bivio Torre, causando la morte di una donna di cui ancora non si conoscono le generalità. Sono due le vittime causate da incidenti stradali nel corso delle ultime ore. Ieri sera una nuova tragedia a Caccamo dove un uomo ha investito la moglie facendo retromarcia.

Sul posto le forze dell’ordine

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sul posto le forze dell’ordine che stanno operando per stabilire la dinamica. Sul posto anche il 118.

Ieri sera un incidente anche a Caccamo

Incidente mortale a Caccamo, nel Palermitano, in contrada San Giovanni Li Greci. La donna Maria Massa 71 anni stava facendo fare manovra al marito di 79 anni a bordo della Fiat Panda. Nel corso della manovra, come accertato dai carabinieri, avrebbe investito per errore la moglie e l’ha uccisa. Un terribile incidente successo per una drammatica fatalità.

L’uomo denunciato

Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. I medici hanno cercato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. Il corpo della donna dopo l’ispezione del medico legale è stato restituito alla famiglia per celebrare i funerali. I carabinieri stanno valutando la posizione dell’automobilista che rischia un’incriminazione per omicidio colposo. L’automobilista è stato denunciato. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Termini Imerese.

Ancora una tragedia sulle strade di Gravina

Altro incidente mortale a Gravina di Catania, il secondo in tre giorni. Un motociclista, Alfio Garrotto, di 66 anni, un medico chirurgo, è morto dopo essersi scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. L’incidente è avvenuto in via Etnea bassa, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Catania. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi.