a Canicattì (AG) e a Serradifalco (CL)

Paura a Canicattì (AG) e Serradifalco (CL) dove si sono registrate delle trombe d’aria, con raffiche di vento molto forti che hanno sradicato ulivi secolari lungo la SS122. Il tratto ferroviario tra la SS640 e il passaggio a livello di Serradifalco è interrotto; collegamento interrotto nella SS122 tra Canicattì e Caltanissetta in contrada Salice.

A Canicattì stamattina, in contrada Grottarossa, una piccola tromba d’aria in pochi attimi ha seminato paura e distruzione. Il ciclone ha sradicato diversi segnali stradali, vigneti e qualsiasi cosa trovava nella sua direzione. Fortunatamente non si registrano feriti.

Interventi della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha segnalato anche disagi sulla tratta Roccapalumba-Montemaggiore Belsito per presenza acqua sui binari e nella zona Serradifalco-Canicattì; così come sulla statale 643 Polizzi Generosa-Scillato; 640 direzione raccordo Pietraperzia. Si lavora sulla statale 117 Montemaggiore Belsito e sulla provinciale 21 Sciara, per pulire le carreggiate da detriti.

Allerta Gialla, la situazione nel Palermitano

Il maltempo flagella la Sicilia dove è stato diffuso l’avviso di allerta gialla. A Scillato, in provincia di Palermo, riferisce la Protezione civile regionale, acqua, detriti e fango lungo le strade. A Gangi, sulle Madonie, esondazione del torrente Rainò; due famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. A Valledolmo smottamento di terra e fango sulla strada provinciale 8, in contrada Rovitello. A Lascari abitazioni allagate. A Cefalù allagamento in via dell’imprenditoria, nel sottopasso davanti l’Hotel Costa Verde.

Viabilità

Allagamenti lungo la SS113 a Trabia, nei pressi dell’ingresso all’autostrada. Allagamenti anche a Barrafranca, nell’Ennese.

Il post di Salvini

“Vicino alla popolazione siciliana colpita dall’ennesima ondata di maltempo con danni ingenti e inondazioni di acqua e fango. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e ai soccorritori per il lavoro di soccorso e messa in sicurezza per aiutare i cittadini. Il vostro contributo e’ fondamentale”. Così su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, che posta anche un video.