giallo nell'ennese

La procura di Enna ha aperto un fascicolo e ha disposto l’autopsia sul corpo di un bimbo di soli 19 mesi morto, la notte scorsa, all’ospedale Basilotta di Nicosia (En).

Indagini in corso, famiglia distrutta dal dolore

Il bambino, che si era sentito male, era stato portato dai giovani genitori prima dal pediatra e poi in ospedale, dove le sue condizioni sono precipitate. Il piccolo è morto alcune ore dopo l’arrivo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Nicosia mentre l’incarico al medico legale Giuseppe Ragazzi che dovrà effettuare l’autopsia, sarà conferito giovedì prossimo.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, ha annullato l’incontro di auguri fra l’amministrazione comunale e i bambini e le loro famiglie previsto per il 23 dicembre.

“Apprendiamo con dolore la tristissima notizia della morte del bimbo di 19 mesi. Alla famiglia vanno le sentite condoglianze di tutta la città. Pensando di interpretare il sentire comune dei cittadini viene annullato l’incontro di auguri fra l’amministrazione comunale e i bambini con le loro famiglie di giorno 23 Dicembre presso l’androne del palazzo municipale. Alla famiglia un affettuoso abbraccio”.

Paese a lutto

Tantissimi i commenti sui social a sostegno dei familiari del bambino.

“Non ho parole adeguate per lenire il dolore immenso che attanaglia la famiglia. Le mie più sentite condoglianze”; “Certe notizie non dovrebbero mai arrivare, con rammarico mi associo al grande dolore della famiglia, non ci sono parole per colmare tale tragedia, con tutto il cuore vi sono vicino”; “Non ci sono parole per descrivere la perdita di un figlio. Riposa in pace piccolo angelo”; “Non è possibile”; “Che tristezza piccolo tesoro condoglianze alla famiglia”; “Piccolo angelo non ci sono parole un abbraccio ai genitori”.

Questi, solo alcuni delle centinaia di commenti lasciati su Facebook dalla comunità di Nicosia. L’intero paese si stringe nel cordoglio.