Gagliano Castelferrato (EN) diventa per tre giorni ideale capitale di incontri gastronomici internazionali, con Fi Land FEAST, competizione gastronomica tra Grecia, Tunisia e Sicilia e in cui il protagonista indiscusso sarà il Ficodindia in tutte le sue varietà e proprietà.

Tre diversi luoghi di Gagliano accoglieranno le “case di cottura” delle tre delegazioni. Ogni rappresentanza preparerà, presenterà ed offrirà agli ospiti un tipico pasto della propria tradizione culinaria, finemente accostato e rielaborato con il nostro Ficodindia.

Una giuria di cuochi esperti valuterà i piatti e premierà la squadra vincitrice.

Fi Land FEAST legherà i diversi momenti della competizione gastronomica con un fitto programma artistico, che animerà le vie di Gagliano, spaziando dalla pittura estemporanea alla musica folk, dai trampolai matti al blues più intenso, dalla roots music al western swing, dal sirtaki alla danza mediorientale, al body painting.

Fico d’India e arte non saranno i soli protagonisti della tre giorni: i maestri di cucina dei comuni del comprensorio offriranno agli ospiti la tradizionale mostarda insieme alle diverse prelibatezze del territorio e tutte le aziende partecipanti si incontreranno con i buyers della Grande distribuzione francese.

L’appuntamento con il pubblico è per il 27 e il 28 ottobre, a Gagliano Castelferrato, weekend preceduto venerdì 26 dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento, alle 18 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Gagliano Castelferrato.