Vaccino Covid19 nelle farmacie, aumentano quelle della provincia di Enna dove è possibile sottoporsi alla inoculazione

I Comuni che hanno avviato la vaccinazione

Verranno somministrate ulteriori 282 dosi di vaccino

La soddisfazione dell’Asp di Enna e di Federfarma

Intanto arrivano altri vaccini Moderna nell’Isola

Nella provincia di Enna aumentano le farmacie dove è possibile ricevere il vaccino. “Dopo l’avvio della vaccinazione nella settimana scorsa presso 5 farmacie convenzionate nel territorio dell’Asp di Enna, con la somministrazione di 30 dosi di vaccino, da oggi altre farmacie convenzionate effettueranno la somministrazione di ulteriori 282 dosi di vaccini anti Covid19 (Pfizer e Moderna) messi a disposizione dalla Farmacia Ospedaliera di Enna”, dice Maria Ruscica, direttore della farmacia ospedaliera dell’Asp di Enna.

Le farmacie dove sarà possibile vaccinarsi

Le farmacie che hanno avviato al momento la vaccinazione si trovano nei comuni di Barrafranca, Agira, Regalbuto, Piazza Armerina, Pietraperzia, Assoro ed Enna.

I ringraziamenti dell’Asp di Enna

La direzione dell’Asp di Enna ringrazia “tutti i farmacisti convenzionati che hanno aderito all’iniziativa e il presidente di Federfarma Enna, Massimo Genco, che ha coordinato le attività propedeutiche all’avvio della vaccinazione, in collaborazione con le unità operative complesse di farmacia ospedaliera e di farmacia territoriale di questa azienda”. “Un particolare ringraziamento va, inoltre – si legge in una nota – a Franco Belbruno, direttore Uoc di epidemiologia, e ai dirigenti farmacisti dell’Asp per tutte le attività finalizzate alla formazione dei Farmacisti vaccinatori e alla corretta gestione dei vaccini”.

Intanto prosegue l’impegno di Poste Italiane nella lotta al virus al fianco delle istituzioni. Il corriere espresso SDA, in prima linea nella consegna dei vaccini con oltre 1 milione 500mila dosi consegnate in Sicilia dall’inizio dell’anno, recapiterà dalla giornata di mercoledì 29 settembre sull’Isola ulteriori 72.500 fiale Moderna.

Dove saranno destinate

Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Palermo (27.500), Enna (4.000), Erice (9.500), Siracusa (9.000), Ragusa (7.000), Agrigento (9.500) e Caltanissetta (6.000).