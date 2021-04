In 97 giorni

L’Asp di Enna ha somministrato 38.841 dosi in 97 giorni

Un terzo è riferito a prime e seconde dosi

Sono quasi 39mila i vaccinianti-Covid19 somministrati dall’Asp di Enna in più di tre mesi. Per l’esattezza 38.841 in 97 giorni di attività dei centri dislocati sul territorio. Quasi un terzo è riferito ad inoculazioni di prima e seconda dose. I dai risalgono al 13 aprile scorso, ossia a martedì.

I numeri nel dettaglio

Nel centro vaccinale dell’ospedale Umberto I di Enna, i vaccini somministrati sono stati 24.911; a Nicosia 6.640, a Piazza Armerina 6.105 e a Leonforte 1.185. Il 53% delle dosi è stato somministrato alle donne, il restante 47% a uomini.

Le prime dosi ammontano al 68% del totale, il restante 32% è riferito alla somministrazione di prima e seconda dose.

Vaccini e fasce di età

Le dosi Pfizer inoculate sono in totale 29.198, pari al 75,17% del totale, 6.723 è la somma delle dosi AstraZeneca (17,31%) e il restante 7,52% è Moderna, pari a 2.920 dosi.

I soggetti vaccinati con almeno una dose si distribuiscono per età nel seguente modo: 7.827 sono over 80 anni; 5.427 nella classe di età 70-79 anni; 4.141 tra 60 e 69 anni, 3.927 tra 50 e 59 anni, 2.339 tra 40 e 49 anni, 1.420 tra 30 e 39 anni, 943 tra 20 e 29 anni, e infine, 45 tra 16 e 19 anni.

Quasi 6.000 vaccinati tra il personale sanitario

Sul totale delle somministrazioni effettuate, i cittadini della provincia di Enna appartenenti alle classi di età superiori a 60 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 16.350 (il 42% del totale); gli anziani delle strutture di lungodegenza (tutti vaccinati) sono ulteriori 1.761, per lo più grandi anziani; i soggetti vulnerabili per patologia vaccinati sono 6.632; il personale sanitario vaccinato ammonta a 5.835 cittadini; gli appartenenti al mondo della scuola finora vaccinati sono 2.660 e 841 gli appartenenti alle forze dell’ordine, poi le altre categorie.

“Il report evidenzia i risultati conseguiti dall’Azienda in merito alla protezione delle fasce più fragili della popolazione della provincia, anziani, vulnerabili, operatori di settori pubblici strategici – dice il direttore generale Asp Enna Francesco Iudica –. La macchina organizzativa è sempre in moto per affrontare la campagna vaccinale con tempestività e tenendo conto delle risorse disponibili. Nel ringraziare per l’impegno i sanitari, invito la popolazione a vaccinarsi al più presto, senza alcuna remora”.