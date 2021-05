Asparagi nella carbonara? La versione vegana della spaghettata più famosa del mondo

Maria Paola Scaletta di

10/05/2021

Carbonara agli asparagi, la ricetta di Stefano Barbato Al posto del guanciale, provate un tocco di verde brillante nella carbonara La ricetta va preparata come la classica carbonara Per un tocco di sapore in più, aggiungere un pizzico di zafferano in polvere Asparagi nella carbonara? Nella versione vegana è possibile. La carbonara è una delle ricette di primi piatti più famosi del mondo. Esiste una ricetta precisa e ogni variazione viene considerata un’eresia. Ma per i vegani (o anche per chi vuole sperimentare nuovi sapori) è possibile non rinunciare al mito della Carbonara, grazie proprio all’utilizzo degli asparagi al posto del guanciale. Per preparare questo piatto a base di asparagi ci affidiamo alla competenza e alla simpatia dello chef Stefano Barbato. In questa ricetta il guanciale lascia il posto alle punte di asparago. Il risultato finale è un primo molto gustoso e più leggero della carbonara tradizionale. Irrinunciabile abbondante pepe e, per chi vuole, pecorino romano. Ecco gli ingredienti per realizzare la Carbonara agli asparagi 300 gr di punte di asparagi 300 gr di spaghetti trafilati al bronzo 4 tuorli 70 gr di pecorino romano o parmiggiano (va bene anche un mix dei due per arrivare a 70 gr.) 1 spicchio d’aglio, timo, sale, pepe, olio extra vergine di oliva, opzionale una bustina di zafferano in polvere I passi necessari per la carbonara con gli asparagi Grattuggiare il pecorino. Sbollentate le punte di asparagi in acqua bollente e salata per una decina di minuti. Scolarli e immergerli subito in acqua fredda per mantenere il colore verde brillante. Sbattere le uova, con una forchetta, in una ciotola insieme al pecorino, ad abbondante pepe nero e un poco di sale. In una pentola mettere a bollire l’acqua per la pasta, salare e buttare la pasta. Mentre la pasta cuoce, in una padella abbastanza grande (deve contenere poi la pasta) a fuoco medio sciogliere il burro e fare saltare brevemente le punte di asparago. Alzare la pasta molto al dente e metterla nella padella con gli asparagi a fuoco basso. Mescolare energicamente. Togliere la padella dal fuoco e aggiungere le uova sbattute e continuare a mescolare. Servire con abbondante pepe nero macinato ed un po’ di pecorino.

Carbonara agli asparagi, la ricetta di Stefano Barbato

Al posto del guanciale, provate un tocco di verde brillante nella carbonara

La ricetta va preparata come la classica carbonara

Per un tocco di sapore in più, aggiungere un pizzico di zafferano in polvere

Asparagi nella carbonara? Nella versione vegana è possibile. La carbonara è una delle ricette di primi piatti più famosi del mondo. Esiste una ricetta precisa e ogni variazione viene considerata un’eresia. Ma per i vegani (o anche per chi vuole sperimentare nuovi sapori) è possibile non rinunciare al mito della Carbonara, grazie proprio all’utilizzo degli asparagi al posto del guanciale.

Per preparare questo piatto a base di asparagi ci affidiamo alla competenza e alla simpatia dello chef Stefano Barbato. In questa ricetta il guanciale lascia il posto alle punte di asparago. Il risultato finale è un primo molto gustoso e più leggero della carbonara tradizionale. Irrinunciabile abbondante pepe e, per chi vuole, pecorino romano.

Ecco gli ingredienti per realizzare la Carbonara agli asparagi

300 gr di punte di asparagi

300 gr di spaghetti trafilati al bronzo

4 tuorli

70 gr di pecorino romano o parmiggiano (va bene anche un mix dei due per arrivare a 70 gr.)

1 spicchio d’aglio,

timo,

sale,

pepe,

olio extra vergine di oliva,

opzionale una bustina di zafferano in polvere

I passi necessari per la carbonara con gli asparagi