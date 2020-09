Ci accompagnano da generazioni, ora facciamoli a casa

I bastoncini di pesce sono il piatto simbolo della nostra infanzia. Nel nome del leggendario “Capitano” dei surgelati, intere generazioni sono cresciuti con i bastoncini dorati e croccanti. Ma è arrivato il momento di fare la rivoluzione: i bastoncini di pesce, li facciamo in casa. Si tratta di una ricetta semplice, veloce e gustosa.

Ecco gli ingredienti per i bastoncini di pesce fatti in casa: 300 grammi di filetti di merluzzo, farina bianca, 2 uova, panko o pangrattato, menta fresca, 1 litro di olio di semi di girasole, sale. Se volete dare un tocco gourmet ai bastoncini, li potete servire con una salsa fresca da fare con pochi ingredienti semplici: 170 grammi di yogurt greco, finocchietto selvatico e scorza di limone.

La preparazione dei bastoncini di pesce va fatta in questo modo. Passa il merluzzo sotto l’acqua e asciugalo bene. Taglia i filetti cercando di ottenere bastoncini della stessa dimensione, ma seguendo la forma del filetto. Sbatti le uova in una ciotola che possa accogliere i bastoncini di merluzzo. Su un tagliere, riduci la menta in piccoli pezzi. Una volta pronti tutti gli ingredienti, inizia a passare il pesce nella farina lasciando cadere quella in eccesso. Poi passa nell’uovo sbattuto. A questo punto aromatizza con la menta e termina con l’ultimo passaggio nel panko o nel pangrattato. Porta l’olio ad alta temperatura e, appena pronto, immergi i bastoncini lasciandoli cuocere fino a che non saranno dorati. Una volta cotti, asciuga l’olio in eccesso aiutandoti con carta assorbente e aggiungi il sale.

Per la salsa, procedere in questo modo. Ottieni un trito di finocchietto selvatico e scorza di limone. Aggiungilo allo yogurt greco senza emulsionare ma solo amalgamando il tutto. Servi in accompagnamento ai bastoncini di pesce.