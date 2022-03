I produttori siciliani alla Fiera di Verona

Anche le birre artigianali siciliane saranno presenti alla prossima edizione di Sol&Agrifood 2022 di Verona, il salone internazionale dedicato all’olio di oliva e al settore food. E’ la manifestazione che rappresenta una vetrina dell’eccellenza del Made in Italy. Per i produttori artigianali di Birra in Sicilia si tratta di una vera svolta che accompagna l’esuberanza del settore nell’isola. Nella terra di Giulietta e Romeo, faranno quindi finalmente l’esordio le birre artigianali siciliane. Si tratta di un significativo passo avanti, un passo che sembra ricalcare la fortunata strategia di marketing avviata a favore del comparto vitivinicolo dall’allora Istituto regionale della Vite e del Vino (oggi Irvos) all’inizio degli anni ’90.

Birre artigianali siciliane, un settore in costante evoluzione

Fino al 2008 in Sicilia si contavano soltanto quattro birrifici. Adesso, tra produttori artigianali e beer firm (aziende che non dispongono di un impianto di proprietà) si contano più di quaranta imprese attive. Per una regione che nell’immaginario collettivo è storicamente legata al vino, si tratta di una rivoluzione culturale. All’amministrazione regionale va dato il merito di aver saputo cogliere l’effervescenza di un settore caratterizzato da imprese giovani e promettenti. Imprese che guardano oltre la sfera commerciale e sono, a tutti gli effetti, un presidio per il rilancio e la valorizzazione delle coltivazioni storiche della nostra regione e per la tutela dell’ambiente.

Dalla regione un avviso ai produttori per partecipare alla fiera

Per dare spazio al mondo della birra artigianale siciliana al prossimo evento in programma alla Fiera di Verona, dal 10 al 13 aprile di quest’anno, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione siciliana ha predisposto un avviso pubblico, per consentire alle aziende di partecipare. La Regione informa, infatti, di avere previsto uno spazio dedicato alla Birra Artigianale Siciliana, all’interno dell’area espositiva della collettiva Regionale in occasione di SOL&Agrifood. Secondo l’amministrazione regionale, “la partecipazione alla manifestazione rappresenta una opportunità per promuovere e dare visibilità sul mercato nazionale ed internazionale al settore delle birre artigianali prodotte in Sicilia”.

Per l’adesione e la partecipazione alla manifestazione, le aziende interessate dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it , la loro adesione all’Area 5 Brand Sicilia e Marketing Territoriale, tramite l’apposito modello allegato debitamente compilato in tutte le sue parti entro e non oltre il giorno 04 marzo 2022.