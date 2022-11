Una ricetta tutta palermitana

I carciofi ammuttunati? Non c’è limite alla fantasia dei palermitani in cucina. Ammuttunare vuol dire abbottonare. In questo caso, il carciofo viene chiuso con il leggendario tappo dell’uovo ( in slang si chiama tappa dell’uovo).

I carciofi -in questa ricetta – vanno farciti con del pangrattato aromatizzato. Il contenuto viene poi sigillato all’interno con un “tappo” d’uovo. Per chi non si accontenta mai, questi carciofi, una volta farciti, possono anche essere cotti in un sugo di pomodoro. In quel caso è obbligatoria la scarpetta.

Gli ingredienti per i carciofi ammuttunati

4 carciofi

60 g di pangrattato

40 g di pecorino

2 spicchi d’aglio

q.b. di prezzemolo

q.b. di sale

q.b. di olio extravergine d’oliva

2 uova

q.b. di sale

q.b. di pecorino grattugiato

q.b. di prezzemolo

100 g di concentrato di pomodoro

1 spicchio d’aglio

q.b. di olio extravergine d’oliva

q.b. di acqua

q.b. di sale

Come preparare la ricetta

La prima cosa da fare è pulire accuratamente i carciofi. In una scodella mischiate acqua e succo di limone. Accorciate leggermente il gambo e togliete le foglie più esterne, le più dure. Continuate fino a quando le foglie non si staccheranno facilmente, segno che siete arrivati alla parte più tenera del carciofi.

Pelate il gambo con un coltello. Aprite con le mani le foglie dei carciofi così da arrivare ben al centro. Con la punta di un coltello eliminare la parte interna del carciofo (il fieno e le foglie più piccole che contengono ancora spine). Una volta conclusa l’operazione di pulizia, immergete i carciofi nella soluzione d’acqua e succo di limone.

Adesso potete passare al pangrattato. Mischiate insieme del pangrattato, del pecorino grattugiato, gli spicchi d’aglio tritati, del prezzemolo tritato, pepe nero macinato e del sale. Aggiungete anche un filo d’olio e cominciate a mescolare. Il composto deve risultare sabbioso ed umido.

Riprendete ora i carciofi, fateli ben scolare e quindi battete velocemente ogni carciofi sul piano di lavoro e successivamente aprite le foglie con le mani. Farcite con il pangrattato preparato prima. Dapprima riempite la parte centrale e poi, facendo spazio tra le foglie, aggiungete del ripieno anche lì. Non colmate il carciofo fino al bordo delle foglie, ma lasciate un paio di centimetri di spazio così sarà più facile formare il tappo.

Una volta farciti tutti i carciofi metteteli momentaneamente da parte e dedicatevi alla preparazione del tappo. Aggiungete in una ciotola le uova, il formaggio, del sale e del prezzemolo tritato e sbattete con una forchetta.

Preparate una padella con dell’olio extravergine d’oliva all’interno e fate scaldare. Prendete il primo carciofo e, aiutandovi con un cucchiaino, aggiungete l’uovo sbattuto in superficie fino a quando non avrete creato uno strato unico. Capovolgete velocemente il carciofo nella padella e fate cuocere a fiamma media per qualche minuto. Fate la stessa cosa con tutti i carciofi.

A questo punto il tappo è formato per cui quando l’uovo sarà dorato potete togliere i carciofi dalla padella e mettere momentaneamente in un piatto perché dovrete preparare il sugo in cui dovranno cuocere i carciofi con la tappa dell’uovo appena preparati.

All’interno di una casseruola aggiungete dell’olio extravergine d’oliva ed uno spicchio d’aglio e fate soffriggere per un paio di minuti. Aggiungete, quindi, il concentrato di pomodoro e mescolate. Aggiungete quindi l’acqua così da far sciogliere perfettamente il concentrato.

Aggiustate con del sale e quindi, quando il sugo inizierà ad essere caldo, tuffatevi i carciofi così da immergerli. Coprite con un coperchio e fate proseguire la cottura fino a quando il carciofo sarà ben cotto e il sughetto si sarà ben ristretto. I vostri carciofi ammuttunati sono pronti