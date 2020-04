l'arte pasticcera del Maestro Santi Palazzolo arriva a domicilio

La cassata, il dolce che, per antonomasia, in Sicilia è immancabile sulla tavola di Pasqua, anche quest’anno, nonostante le restrizioni imposte, a ragione, dai decreti ministeriali a causa dell’emergenza sanitaria globale, potrà rappresentare la degna conclusione del pranzo pasquale grazie al servizio di consegna a domicilio.

Grazie ad InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano, infatti, sarà possibile ricevere, restando comodamente a casa, la cassata siciliana preparata direttamente dal Maestro Pasticciere Santi Palazzolo della Pasticceria Palazzolo di Cinisi, in provincia di Palermo, che rappresenta una tra le più rinomate realtà del panorama dolciario siciliano.

Santi Palazzolo

La cassata siciliana della Pasticceria Palazzolo è preparata dal Maestro Pasticciere Santi Palazzolo all’interno del suo laboratorio, con materie prime fresche e di qualità a cominciare dal Pan di Spagna e la pasta di mandorle che racchiudono una farcitura di delicata crema di ricotta, decorata con frutta candita e glassa di zucchero fondente. Potete acquistare on line la cassata siciliana della Pasticceria Palazzolo del peso di 1 kg la cui consegna è garantita soltanto in Sicilia mentre per consegne nel resto d’Italia si può fare richiesta tramite WhatsApp al numero che troverete nel sito suindicato.

In questo modo, nonostante l’innegabile difficoltà dell’attuale momento storico, unico nel suo genere, ogni nucleo familiare potrà concedersi in occasione della domenica di Pasqua un pranzo più ricco ed opulento del solito per rispettare la tradizione. Infatti, in questo giorno in cui i cristiani festeggiano la Resurrezione di Gesù Cristo, dopo il lungo periodo di Quaresima iniziato il Mercoledì delle Ceneri , ovvero il giorno successivo al Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale, a fine pasto si è soliti mettere in bella mostra tutti quei dolci il cui consumo nel periodo quaresimale è stato bandito o, almeno, limitato.

Se la colomba rappresenta il simbolo della Pasqua in tutto il mondo, in Sicilia il dolce più rappresentativo in questo giorno è, sicuramente, la cassata. Dal momento che la chiusura delle attività non impedisce la continuità della produzione all’interno dei laboratori, quasi tutte le pasticcerie, in questo momento, sono a lavoro per offrire prodotti di qualità, freschi e senza conservanti che arricchiranno le tavole pasquali grazie al servizio di consegna a domicilio.

Di seguito vi proponiamo il video del Maestro Santi Palazzolo che è stato tra i primi ad aderire alla campagna #iomangioebevosiciliano.

La colomba di Palazzolo invece la potete trovare su Insicilia.com