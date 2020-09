Il dolce della tradizione araba nella versione di due chef stellati

La Cassata siciliana è un dolce ricco e colorato. E’ la torta più famosa della pasticceria siciliana. La cassata si caratterizza per i suoi decori sontuosi, a base di pan di spagna, crema di ricotta e gocce di cioccolato, pasta reale e frutta candita.

Questo mix di profumi e sapori nasce a Palermo tra il IX e XI secolo, durante le dominazioni arabe. Anche il nome della cassata deriva dall’arabo: vuol dire “Quas’at ” , ovvero grande bacinella, nome della ciotola in cui viene mescolata la farcia cremosa di ricotta e zucchero.

La cassata è una bontà unica e famosa in tutto il mondo, come i cannoli siciliani. E’ possibile farla a casa? Probabilmente sì, seguendo le istruzioni del Maestro Iginio Massari e dello chef palermitano Filippo La Mantia.

Ecco gli ingredienti per preparare la cassata. 1.5 kg di ricotta di pecora, 500 gr di zucchero a velo, 100 gr di gocce di cioccolato, un pizzico di cannella, frutta candita, ghiaccia reale per la guarnizione e Pan di Spagna (se volete prepararlo a casa occorrono 6 uova, 160 gr di zucchero, 170 gr farina 00).

Per preparare la cassata a casa, prima di tutto vi dovete munire del tradizionale stampo per dare la forma al dolce. Il primo passo, poi, sarà foderare il fondo dello stampo con pellicola trasparente, così da poterla sformare facilmente. Riducete il pan di Spagna a fettine sottili con cui realizzerete il fondo della teglia. Farcite con crema di ricotta ottenuta mischiando 1 kg di ricotta di pecora setacciata, 400 gr. di zucchero a velo, 100 gr. di gocce di cioccolato pure e un pizzico di cannella in polvere. Rimescolate dolcemente e fate riposare per circa 15 minuti.

Con l’aiuto di una spatola riempite la forma di ricotta e livellate con una spatola. Coprite con un disco di pan di Spagna e mettete in frigo per un paio di ore. Ponete sulla cassata un disco di cartone di diametro maggiore e capovolgetela. Sollevate la forma e togliete la pellicola trasparente. A questo punto avrete la cassata nuda. Adesso va decorata con la glassa di zucchero e con la frutta candita.