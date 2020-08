Il connubio tra gamberi e salsa rosa, successo assicurato

Il cocktail di gamberi è un antipasto classico che rievoca i meravigliosi anni Ottanta. Semplice da preparare e sempre gradito dai commensali, è un evergreen della cucina mondiale. Il cocktail di gamberi non manca mai nelle occasioni speciali e nelle cene delle feste.

Per preparare il nostro cocktail servono pochi ingredienti: 650 g di gamberi, 200 g di maionese, 2 cucchiaini di ketchup, 2 cucchaini di salsa Worchester, 20 g di Cognac, poche gocce di Tabasco e una lattuga.

Questa è la ricetta originale del cocktail di gamberi “basic”. Ma questa pietanza lascia spazio alla fantasia. Dai grani di pepe rosa ai cubetti di avocado, spezie e piccole guarnizioni possono essere aggiunte, per dare un tocco originale e personale a questo antipasto.

Il primo passo è preparare la salsa. In una ciotola mettere la maionese e mescolare con il ketchup, la salsa Worchester, il tabasco (pochissime gocce) e il cognac (o brandy). Mescolare con cura in modo che la salsa (che avrà un colore rossa) risulti ben amalgamata.

A questo punto si possono iniziare a pulire i gamberi. Per prima cosa vanno sciacquati e poi si deve togliere il carapace facendo attenzione a non rompere la polpa. Togliere tutto il carapace lasciando però la coda attaccata ai gamberi. Con l’aiuto di uno stuzzicadenti togliere il filo nero che sta nel dorso dei gamberi (l’intestino).

In una pentola mettere l’acqua a bollire e cuocere i gamberi per pochi secondi. Scolarli e lasciarli freddare.

Mettere in delle coppette monoporzione qualche foglia di lattuga pulita, intere o tagliate a julienne. Adagiarvi sopra le porzioni di gamberi e ricoprire i gamberi con la salsa rosa.