Dal romanzo "Il Giro di boa"

“Costi ‘mbriachi”, le costine di maiale stufate con vino rosso e pomodoro

Costi mbriachi sono un’altra ricetta scovata nei romanzi del Commissario Montalbano

Si tratta di coste di maiale da scottare in padella per poi “annegarle” in vino rosso e “stratto” di pomodoro

Costi ‘mbriachi? E’ il nome di una ricetta semplice ma sfiziosa che appartiene all’incredibile menù del Commissario Montalbano. Anche questo piatto viene sbafato dall’investigatore più famoso d’Italia, vera buona forchetta.

La ricetta delle “costi mbriachi” viene citata da Andrea Camilleri nel romanzo “Il giro di boa”, ennesima tappa della saga del Commissario Montalbano. Ecco il passaggio del libro: “Per secondo si sbafò costi ‘mbriachi, ossia coste di maiale annegate nel vino e nello stratto di pomodoro. Al momento di pagare il conto il commissario aggiarnò: si era scordato il portafoglio sulla scrivania dell’ufficio”.

La caratteristica principale di questo piatto è l’abbinamento della carne col vino rosso e lo “stratto” di pomodoro, il concentrato tanto famoso e diffuso nella cucina siciliana.

Gli ingredienti per le Costi ‘mbriachi

Costine di maiale 1,5 kg

Vino rosso 500 ml

Pepe nero in grani 1 cucchiaio da tè

Stratto di pomodoro (concentrato) 1 cucchiaio e mezzo da tavola

Sale q.b.

Come preparare le costine di maiale al vino rosso e stratto di pomodoro

Per realizzare la ricetta delle costine di maiale al vino rosso, dividete il pezzo di carne e disponete le costine in una casseruola dai bordi alti, senza sovrapporle. Lasciate rosolare senza aggiunta di grassi. Quando la carne è ben rosolata, aggiungete il vino rosso, il pepe in grani, il sale e il concentrato di pomodoro. Mescolate, coprite la casseruola e lasciate cuocere a fiamma bassa per circa 40 minuti, girando la carne di tanto in tanto. Alla fine della cottura il vino e lo stratto di pomodoro devono aver formato una glacè morbida e profumata.