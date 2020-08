Un classico della cucina emiliana che sfida il rito della Milanese

La cotoletta è bolognese. Una gran bella sorpresa arriva dalla cucina emiliana, con questa variazione sul tema della classica cotoletta. Bologna non è soltanto la patria del tortellino. La cotoletta in modalità bolognese è un piccolo scrigno di sapori, famoso per la sua doppia cottura: prima la frittura e poi in sfumata padella con del brodo.

La doppia cottura serve a valorizzare gli ingredienti “bolognesi” della ricetta: il parmiggiano e il prosciutto crudo.

Ecco gli ingredienti per la cotoletta alla bolognese: 4 fettine di vitello, 4 fettine di prosciutto crudo, 120 g di parmigiano grattugiato, Parmigiano a scaglie q.b., 2 uova, 200 g di pangrattato, Farina q.b., Burro chiarificato q.b.

Brodo di carne q.b., sale e pepe.

La preparazione va eseguita in questo modo. In una ciotola sbattere le uova con il parmigiano grattugiato. Mettere su un piatto farina abbondante. Infarinare le fettine di carne, passarle nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato (su tutti i lati, devono essere completamente impanate). In una padella sciogliere abbondante burro chiarificato e quando sarà caldo mettere le fettine di carne e friggere per alcuni minuti. Togliere la carne dalla padella e farla asciugare su carta assorbente da cucina, tamponandola su ogni lato.

Su ogni fettina di carne mettere ora una fetta di prosciutto crudo e un poco di parmigiano a scaglie. In una padella mettere poco burro a sciogliere, aggiungere la carne con il lato con prosciutto e parmigiano rivolto verso l’alto. Aggiungere un mestolo di brodo, coprire la padella e fare cuocere per qualche minuto fino a quando il parmigiano non si sarà sciolto. Servire le cotolette alla bolognese ben calde.