Dalla farina di ceci mille idee per una cucina saporita e nutriente

Le cotolette di ceci sono un piatto nutritivo e semplice da preparare

I ceci sono tra i legumi più usati nella cucina mediterranea

Questo legume arriva dalla Turchia ed è famoso per le sue proprietà benefiche

Il nome deriva dal greco Kikus che vuole dire forza e potenza

Le cotolette di ceci sono l’alternativa vegana al classico piatto della cucina milanese. Si preparano con farina di ceci, sono saporite e nutrienti. I ceci arrivano dalla Turchia. Il termine cicer deriva dal greco kikus che significa forza, potenza. Insomma, sin dai tempi antichi il cecio è stato considerato un alimento dal grande potere. Grazie alla sua farina si possono preparare pietanze dal gusto eccezionale.

Alimento principale della cucina mediterranea i ceci sono ricchi di proteine vegetali (circa 9 grammi ogni 100 grammi). Questi legumi contengono vitamina B9 e sali minerali, e non hanno glutine e colesterolo. Sono utili al nostro organismo, perché naturalmente ricchi di magnesio, ferro, fosforo, fonte di fibre e numerose vitamine.

Per i palermitani, poi, la farina di ceci è sinonimo di panella, il rito imperdibile della nostra tradizione culinaria. Con la farina di questo legume, ci dedicheremo a preparare una ricetta semplice e gustosa: una cotoletta di ceci.

Ecco gli ingredienti per le cotolette di ceci

120 g di farina di ceci

100 g di acqua

2 cucchiai di pangrattato (senza glutine se le desiderate gluten free)

1 cucchiaio di fecola di patate

1 cucchiaio di olio evo

1 pizzico di paprika affumicata

1 cucchiaio di senape delicata

1 cucchiaino di sale

Come preparare le cotolette di ceci

In una ciotola mettiamo la farina dei legumi, la fecola, una presa di sale, metà del pangrattato e uniamo l’acqua, l’olio e la senape. Mescoliamo per bene con una forchetta, eliminando eventuali grumi e lasciamo riposare una mezz’oretta (o più, volendo anche tutta la notte). Passato questo tempo il composto sarà diventato leggermente più asciutto e compatto Disponiamo il pangrattato con la paprika in un vassoio, prendiamo due cucchiai circa di composto e compattiamolo con le mani fino a formare le cotolette delle dimensioni desiderate. lo spessore non dovrà superare 1,5 cm. Passiamole quindi nel pangrattato e pressiamo bene, eliminiamone l’eccesso. A questo punto facciamo scaldare una griglia antiaderente o una padella, mettiamo un filo di olio sotto e sopra alle cotolette e cuociamo 2 minuti circa per lato. o comunque fino a doratura. A cottura ultimata serviamo con qualche goccia di limone.

Il consiglio

In alternativa alla frittura in padella, queste cotolette possono essere cotte al forno, a una temperatura di 220° per 10/15 minuti al massimo. Vanno sempre cosparse con un filo di olio.