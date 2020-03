la condivisione di ricette per sentirsi più vicini

Sta spopolando in rete nelle ultime ore #cucinoin40ena, l’originale iniziativa ideata dallo chef Andrea Finocchiaro, fondatore dell’associazione internazionale Ristoworld Italy che valorizza e tutela il Made in Italy.

Obiettivo è la realizzazione di brevi video ricette (sia dolci che salate) da postare sul proprio profilo social condividendo poi con l’hashtag #cucinoin40ena che è appunto quello dell’iniziativa di Ristoworld Italy.

«Tutti possono partecipare all’iniziativa – commenta Marcello Proietto di Silvestro, presidente di Ristoworld Italy – professionisti e amatori, piccoli e grandi, contribuendo così a creare un clima di maggiore serenità e condivisione delle buone notizie in un periodo di forte preoccupazione e di incertezza che si riverbera anche sui social. Condividere piatti, ricette e dolci aiuterà anche i nostri bambini a superare questo momento di forzata inattività: anzi, ci piacerebbe ricevere video ricette realizzate magari dai più piccini in aiuto e collaborazione con gli altri membri della famiglia. Insomma, un lavoro di “brigata di cucina” stavolta a carattere squisitamente familiare e perciò ancora più simpatico e divertente».

Previste altre iniziative similari anche in collaborazione con partner pubblici e privati con i quali Ristoworld Italy da sempre collabora. #cucinoin40ena ha subito trovato una sponda importante negli amici siciliani dell’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia, con in testa il prefetto isolano Anna Martano e nei Disciples D’Auguste Escoffier Sicilia, guidati dal delegato chef Giovanni Lorenzo Montemaggiore.

«Il settore della ristorazione dell’ospitalità – continua il presidente Proietto di Silvestro – è messo in ginocchio dal forzato stop delle attività e proprio per questo, Ristoworld Italy, come associazione che annovera fra gli iscritti tutti i rappresentanti della ristorazione, desidera tenere alta l’attenzione e la considerazione verso un settore nevralgico per l’economia e lo sviluppo dell’intero sistema Italia. Chiediamo che una volta passata l’emergenza sanitaria obiettivo prioritario sia quello dell’aiuto concreto e sostegno per tutti gli imprenditori della ristorazione e quanti operano nel mondo turistico-alberghiero».