Una ricetta tipica del messinese

Si chiamano Doppiette di melanzane e sono dei piccoli timballi di pasta che ricordano tanto la classica “Norma” della tradizione catanese. Non sono neanche degli involtini di pasta, perché la tecnica di preparazione e farcitura è completamente diversa. Le doppiette sono tipiche della provincia di Messina e sono diventate un piatto simbolo dell’estate. Si chiamano in questo modo perché la forchettata di spaghetti col sugo viene chiusa tra due fette di melanzane fritte.

Gli ingredienti per le doppiette di melanzane

750 ml di salsa di pomodoro

250 grammi di spaghetti

100 grammi di parmigiano grattugiato

mezza cipolla

qualche foglia di basilico fresco

olio di oliva extravergine, quanto basta

sale, quanto basta

un pizzico di zucchero

olio di semi di arachide per friggere, quanto basta

ricotta salata o infornata, quanto basta

Ecco come preparare le doppiette di melanzane

La prima cosa da fare è lavare le melanzane e tagliarle a fette di circa mezzo centimetro di spessore: mettere in uno scolapasta e salarle, poi lasciarle riposare per almeno mezzora affinché perdano parte dell’acqua di vegetazione.

Versare in una padella con abbondante olio di semi di arachide e scaldare fino a una temperatura di 160 gradi. Quando la temperatura è raggiunta potete friggere le melanzane finché non saranno ben dorate.

Preparare la salsa di pomodoro mettendo in una casseruola olio di oliva extravergine e la cipolla tagliata finemente: fare appassire la cipolla per circa 5 minuti, sempre mescolando, aggiungere la salsa di pomodoro, il basilico fresco , un pizzico di zucchero e aggiustare di sale. Cuocere a fuoco basso e coperto per circa 15-20 minuti.

Preriscaldare il forno ventilato a 200 gradi. Lessare gli spaghetti in abbondante acqua salata e scolarli molto al dente, con 4-5 minuti di anticipo sul tempo indicato nella confezione. Condire gli spaghetti con la salsa di pomodoro, lasciandone da parte un poco per guarnire le ‘doppiette’, e mantecare con un po’ di parmigiano grattugiato.

In una placca da forno, rivestita di carta forno, adagiare una fetta di melanzana Mettervi sopra una forchettata di spaghetti arrotolati e coprire con un’altra fetta di melanzana fritta. Distribuire sopra le doppiette di melanzane una cucchiaiata della salsa di pomodoro rimasta e spolverizzare con il restante parmigiano. Procedere così per tutte le doppiette di melanzane. Infornare per 15 minuti, finché il formaggio non si sarà sciolto. Spolverizzare con ricotta infornata o salata (o con altro parmigiano se preferite), guarnire con una foglia di basilico fresco e servire immediatamente.