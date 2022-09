Un classico napoletano rivisitato dal grande chef

La pasta con cozze e fagioli è una ricetta classica della tradizione campana. Poteva mancare la versione gourmet di Antonino Cannavacciuolo? Ovviamente, no. Questa pasta è Una sinfonia di sapori che unisce i prodotti del mare a quelli della terra. Qualcuno potrebbe storcere il naso. Mangiare pasta e fagioli nonostante questi giorni di autunno siano ancora molto caldi? In realtà, questa ricetta si prepara dalla fine di maggio sino alla fine dell’estate: è il periodo migliore per gustare al meglio il sapore della cozza. Ma anche adesso che siamo un po’ avanti con la stagione, questa pietanza è perfetta per una serata tra amici. Oltre alla versione tradizionale si può peccare di presunzione, cercando di imitare lo chef Cannavacciuolo che della pasta con fagioli e cozze ha riscritto le regole. La principale novità introdotta dallo chef più amato dagli italiani consiste nel frullare i fagioli per accompagnare la pasta con una crema delicata e saporita.

Gli ingredienti per la pasta con le cozze e i fagioli

400 gr di pasta mista

1 kg di cozze

400 gr di fagioli borlotti

Una carota

Una costa di sedano

Una cipolla

Prezzemolo fresco q.b.

Aglio q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione della pasta

Per realizzare questo piatto iniziate lessando i fagioli per il tempo richiesto, poi scolateli conservando un paio di mestoli della loro acqua di cottura. Contemporaneamente versate le cozze pulite in una pentola senza aggiungere acqua: coprite con il coperchio e lasciate aprire completamente a fuoco dolce. In una padella capiente fate soffriggere la cipolla, il sedano, la carota tritati, poi unite i fagioli e l’acqua messa da parte: cuocete finchè sia stata completamente assorbita. Con un mixer riducete tutto in una crema densa ed omogenea. Prendete una casseruola e fate soffriggere un pò di aglio in olio evo: aggiungete le cozze sgusciate con un mestolino della loro acqua filtrata. Contemporaneamente lessate la pasta e scolatela al dente: trasferitela nella casseruola ed ultimate la cottura aggiungendo ancora acqua delle cozze se necessario. Impiattate creando un fondo con la crema di borlotti, versate la pasta e le cozze ed il prezzemolo tritato: amalgamate delicatamente, la pasta è pronta. Se volete saperne di più, guardate il video di Antonino Cannavacciuolo alle prese con la pasta fagioli e cozze.