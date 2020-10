Il piatto reso celebre al cinema dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill

I fagioli alla “Bud Spencer e Terence Hill” sono un’invenzione del “grande schermo”. Erano gli anni settanta e l’epopea spaghetti western stava per finire. In ogni film del duo Hill e Spencer, dopo la rigorosa scazzottata, si finiva a mangiare fagioli. Cotti in padella e saltati con paprika e salsiccia.

Per una cena in stile western, quella padellata di fagioli è diventata un classico. Da accompagnare, naturalmente, con fiumi di birra, magari quella artigianale siciliana.

La ricetta dei fagioli Hill e Spencer può essere realizzata con o senza salsicce. Ecco gli ingredienti per la versione più nutriente: Fagioli: 500 g., sale, 1 gambo di sedano, mezza cipolla, pomodoro a cubetti, un po’ di farina, burro, 1 foglia di alloro, mezzo bicchiere di vino bianco secco, paprika o peperoncino e salsiccia o wurstel a volontà.

La preparazione è abbastanza semplice.

Far lessare i fagioli in acqua salata assieme a mezza cipolla e metà del gambo di sedano. Una volta pronti, lasciarli raffreddare nel brodo risultante dal procedimento, magari anche la sera precedente all’utilizzo.

La preparazione è abbastanza semplice. Far lessare i fagioli in acqua salata assieme a mezza cipolla e metà del gambo di sedano. Una volta pronti, lasciarli raffreddare nel brodo risultante dal procedimento, magari anche la sera precedente all’utilizzo. Fate rosolare del burro in una padella larga, aggiungendo un paio di cucchiai di farina fino a quando schiumeggia, un po’ come se si preparasse la besciamella. Aggiungere una foglia di alloro fresco e, se piace, mezzo spicchio d’aglio.

Buttate nella padella anche i fagioli precedentemente lessati e fateli rosolare 5 minuti, aggiungendo un po’ del loro brodo di cottura e perché no, mezzo bicchiere di vino bianco. Proprio il brodo fa gonfiare la farina abbrustolita, dando vita ad una gustosissima crema. Bisogna però mescolare con cura, evitando il formarsi di grumi. A chi piacciono consigliamo di aggiungere, nella fase iniziale della rosolatura, würstel, salsicce o pancetta affumicata. Completate il tutto con una spolverata generosa di peperoncino piccante.