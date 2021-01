Ortaggio benefico per eccellenza, è un cibo detox

Finocchi stufati, una ricetta semplice per un contorno delizioso

I finocchi sono delle piante erbacee mediterranee, coltivate da oltre cinque secoli

Il segreto di questa ricetta è dare croccantezza con del pane grattuggiato e abbrustolito

Finocchi stufati: un contorno delizioso che riesce a valorizzare al massimo i pregi di questo ortaggio nobile e salutare. E’ una ricetta semplice, che vi consente di realizzare una portata di accompagnamento a secondi di carne o di pesce.

Il finocchio è una pianta erbacea mediterranea della famiglia delle Apiaceae. Conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà aromatiche, è stato coltivato a partire dal XVI secolo. Poveri di carboidrati e ricchi di fibre, sono ortaggi dalle innumerevoli proprietà benefiche e aiutano a perdere peso. grazie alle loro qualità antiossidanti e diuretiche.

Ecco gli ingredienti per preparare questa pietanza

due finocchi

due spicchi d’aglio

un cucchiaio di pangrattato

cinquanta grammi di parmiggiano reggiano

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Per preparare questo contorno delizioso, seguite queste semplici indicazioni

Dopo aver lavato per bene gli ortaggi, tagliateli a fette sottili. In una casseruola mette l’olio e aggiungete l’aglio. Quando la pentola è ben calda, poggiate le fettine già tagliate. Condite con sale e pepe. Coprite la casseruola e lasciate stufare a fuoco dolce per circa 20 minuti. In una padella con un filo d’olio fate tostare (senza farlo bruciare) della mollica di pane oppure del pangrattato. Condite i finocchi stufati col pane aromatizzato, regolate di sale se necessario.