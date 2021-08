Una ricetta estiva con i legumi

Una ricetta estiva a base di ceci

I ceci sono dei legumi altamente proteici

La feta è il formaggio greco per eccellenza, con oltre duemila anni di storia

Per un tripudio di sapori, a ceci e feta vanno uniti gli ortaggi di stagione

Anche i ceci possono diventare una pietanza estiva. Da sempre legati alla stagione delle minestre invernali, i ceci, e i legumi in generale, possono facilmente essere utilizzati anche in estate. I ceci, ad esempio, possono facilmente diventare i protagonisti per una fresca insalata, ricca di proteine, povera di grassi e leggera per contrastare il caldo della bella stagione. Per una ricetta ricca di sapore, i ceci possono essere abbinati ad ortaggi di stagione ed a un formaggio fresco e nutriente come la feta greca.

Ecco gli ingredienti per l’insalata di ceci con la feta

Ceci precotti 300 g

Peperoni gialli 100 g

Zucchine tonde 100 g

Pomodorini datterini 100 g

Cipolle rosse 80 g

Cetrioli 50 g

Feta 60 g

Menta 12 g

Limoni 1

Olio extravergine d’oliva 20 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

La ricetta per l’insalata di ceci estiva

Per preparare l’insalata di ceci estiva cominciate lavando e asciugando tutti gli ortaggi. Eliminate la calotta del peperone e staccate il picciolo coi semi, poi rimuovete i filamenti interni e infine tagliate il peperone a listarelle sottili. Dividete a metà i pomodorini. Passate alla zucchina: spuntatela e tagliatela a rondelle; da queste ottenete dei bastoncini. Spuntate il cetriolo e, senza pelarlo, ricavate fettine oblique non troppo spesse. Mondate e tagliate a fettine sottili la cipolla rossa. Infine preparate il condimento per l’insalata versando nel boccale di un mixer le foglie di menta fresca insieme all’olio. Frullate con il mixer ad immersione e aggiungete il succo di limone. Mescolate e trasferite in una ciotolina. Scolate i ceci precotti e versateli in una ciotola piuttosto capiente 11, poi aggiungete uno ad uno tutti gli altri ingredienti: le zucchine, le cipolle rosse e i peperoni, i cetrioli e i pomodorini. Poi aromatizzate con la scorza grattugiata del limone e condite tutto con l’olio alla menta, sale e pepe a piacere. Mescolate e aggiungete il tocco finale: la feta sbriciolata e infine mescolate a dovere.