Il frutto dell'estate

La pasta con le pesche? Una sorpresa targata Puglia

Le pesche sono il frutto estivo per eccellenza

Questo frutto può essere utilizzato come ingrediente per dolci, secondi e anche per un primo piatto

Le pesche sono un frutto ricco di notevoli proprietà nutritive necessarie per il nostro fabbisogno giornaliero. Oltre a essere un frutto fantastico da mangiare così come è, la pesca è un ingrediente versatile per tantissime ricette, dai dolci, ai secondi piatti (come il vitello alle pesche). Dalla Puglia arriva una ricetta particolare che vede le pesche protagoniste di un pfimo piatto, l’insalata di pasta fredda.

Ecco gli ingredienti per l’insalata di pasta con le pesche

320 g di farfalle

250 g di pomodori datterini

45 g di olive nere a rondelle

40 g di ravanelli

12 g di basilico

100 g di feta

200 g di pesche

sale fino

pepe nero

20 g di olio extra vergine d’oliva – per la vinaigrette

5 g di aceto balsamico – per la vinaigrette

2 g di senape – per la vinaigrette

Ecco come preparare l’insalata di pasta con le pesche

Sbucciate le pesche, eliminate il nocciolo centrale e tagliatele a cubetti. Versate in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e spadellatele per circa 10 minuti insieme a un pizzico di sale e pepe. Spegnete il fuoco e conservate le pesche.

Riempite una casseruola d’acqua e portatela a bollore, quindi cuocete le farfalle di pasta e scolatele al dente. Versate la pasta in un’insalatiera capiente. Unite le pesche e iniziate a mescolare molto bene il tutto. Prendete la feta e tagliatela a cubetti. Tagliare a rondelle anche le olive. A questo punto unite la feta e le olive al resto degli ingredienti. Mescolate tutto e condite con un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiungete anche l’aceto balsamico e la menta spezzettata con le mani.