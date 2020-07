monoporzioni di vetro trasparente belle da vedere e semplici da servire

In estate la voglia di stare insieme agli amici per condividere con loro momenti di svago aumenta in maniera inversamente proporzionale alla voglia di stare ai fornelli a cucinare. Quest’anno poi, reduci dal lockdown dovuto all’emergenza sanitaria globale, ancor di più è valida la regola che, se vogliamo stare insieme agli altri dobbiamo mantenere le regole di distanza e divieto di assembramento previste nell’ultimo DPCM.

Per questo motivo diventa fondamentale avere in “archivio” ricette semplici e di rapida esecuzione da preparare senza fatica in attesa di ospiti che siano, soprattutto, facili da sistemare in appositi contenitori monoporzione da portare direttamente a tavola evitando che gli ospiti si servano dalla stessa portata.

Tra le tante ricette ci viene in soccorso quella dell’insalata di pasta che vi consigliamo di servire in singoli bicchieri di vetro trasparente che saranno belli da vedere e semplici da servire. Un evergreen perfetto per ogni occasione che ci consentirà di preparare in anticipo un primo gustoso e goderci in tranquillità la compagnia dei nostri cari.

Insalata di pasta in bicchiere

Ingredienti per 4 persone

350 gr di pasta corta (farfalle o eliche)

10 pomodorini ciliegini

olive

250 gr di mozzarella

foglie di menta fresca

olio extravergine di oliva

sale e pepe q.b.

Bollite la pasta in acqua salata, scolatela e mettetela da parte. A questo punto lavate e tagliate i pomodorini a metà e la mozzarella a dadini. Unite i condimenti alla pasta, conditela con foglie di menta fresca e mettetela in bicchieri di formato, colore e materiale da voi preferito (anche tutti diversi). Ponetela in frigo in attesa degli ospiti e al momento di servirla inserite in ogni bicchiere un cucchiaio o una forchetta (in base al formato di pasta prescelto ).