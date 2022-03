Una ricetta dell'Europa Orientale

Il Koulibiac è un piatto tradizionale che unisce Russia e dell’Ucraina, Viene mangiato accompagnandolo con il borsch. Il piatto si presenta come una torta salata composta da un involucro esterno di pasta brioche o sfoglia contenente pesce (salmone o storione), cereali (riso o grano saraceno), uova sode, funghi, cipolle e l’aneto. A volte, il Koulibiac contiene la vesiga, ovvero il midollo spinale dello storione. Gli ingredienti che compongono il ripieno del Koulibiac sono suddivisi affinché non si mescolino fra di loro. Nella sua versione vegetariana, il piatto può contenere cavoli o patate.

Il Koulibiac è un pasticcio da farcire con salmone, gamberetti, spinaci. Protagonista principale della ricetta è il salmone, alimento tradizionale della cucina russa. E’ un pesce ricco di grassi omega 3, grassi benefici per il nostro sistema cardiocircolatorio La ricetta tradizionale prevede che il pasticcio venga servito avvolto in un croccante scrigno di pasta sfoglia. C’è chi preferisce realizzarlo con della pasta brioche.

E’ un piatto complicato che richiede molta preparazione. Esistono diverse versioni che possono cambiare l’aspetto e il sapore del piatto: si può utilizzare una pasta sfoglia o una pasta “brioche”, includere o escludere gli spinaci, inserire uova intere o invece sbriciolate, sistemare all’interno dello scrigno un filetto intero di salmone o invece sminuzzarlo. In Russia e in Ucraina, questo piatto viene accompagnato da bicchierini di vodka o da un fresco boccale di birra. Per dare maggior valore al piatto, può essere accompagnato da una birra artigianale siciliana, dal sentore di agrumi per far spiccare al massimo il sapore del salmone contenuto in quello scrigno croccante.

Gli ingredienti per il Koulibiac al salmone

Per la farcitura:

Riso 150 g

Brodo di pesce 300 ml

Uova 1

Gamberetti 200 g

Aneto tritato 1 cucchiaio

Prezzemolo 1 cucchiaio

Erba cipollina 1 cucchiaio

Funghi tritati 50 g

succo di limone 1 cucchiaino

sale q.b. Pepe q.b.

Per il Koulibiak

Pasta sfoglia 2 rotoli

Spinaci 100 g

Filetto di salmone 400 g

Uova 1 sbattuto per la glassatura

Ed ecco come preparare il Koulibiac

Preriscaldare il forno a 180 °C. Cuocere il riso con il brodo di pesce per 15 minuti. Mescolare il riso con l’uovo sbattuto, i gamberi lessati, l’aneto, il prezzemolo, l’erba cipollina, i funghi, il succo di limone e regolare di sale e pepe. Dividere il filetto di salmone in 2 pezzi eguali. Stendere il primo rotolo di pasta sfoglia in un rettangolo di 4 cm più largo delle fette di salmone. Distribuire le foglie di spinaci sopra il foglio di pasta sfoglia, lasciando 2 cm di bordo, posizionare uno dei filetti di salmone sulle foglie di spinaci, poi coprire con il composto di riso. Posizionare il secondo filetto di salmone sul composto di riso come per fare un sandwich. Coprire il salmone con le foglie di spinaci rimanenti. Spennellate i bordi della pasta sfoglia con l’uovo sbattuto e coprire il ripieno di salmone con il secondo foglio di pasta sfoglia. Sigillare i bordi della sfoglia con le mani. Mettera la Koulibiac in una teglia imburrata, realizzare un paio di fori nella parte superiore e spennellare con l’uovo rimasto. Cuocere in forno per 25-30 minuti, fino a quando la pasta è croccante e dorata.