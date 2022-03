La ricetta dello chef più amato d'Italia

Le lasagne napoletane firmate Antonino Cannavacciuolo sono un piatto splendido che abbina la tradizione popolare alla cucina gourmet.

Questa ricetta che porta la griffe di uno degli chef più famosi e amati al mondo è una rivisitazione delle classiche lasagne napoletane, un piatto completamente diverso da quelle tradizionali. Nella versione napoletana, questo piatto unico è farcito con polpette, costine di maiale, uova sode, ricotta, mozzarella e pecorino. Senza dimenticare il classico ragù napoletano da far cuocere lentamente. Insomma, questo piatto unico è uno choc calorico, da maneggiare con cura. La ricetta sembra risalire al 1700. La storia racconta che Re Ferdinando II delle due Sicilia venisse chiamato il Re Lasagna proprio per il suo amore per questa ricetta. La maestria di Cannavacciuolo aggiunge sapori dell’eccellenza campana per un equilibrio di sapori perfetto.

Ma il segreto di questo piatto, come di ogni altro piatto, lo spiega proprio lo chef napoletano: “Sono nato in una famiglia dove cibo e cucina erano il perno intorno al quale girava l’intera giornata. Imbandire la tavola con cura, anche per l’occasione più semplice, era un modo per rendere ogni pasto un momento speciale. Metteteci sempre un po’ di cuore, quando lo fate”, così parlò Cannavacciuolo.

Gli ingredienti per le lasagne di Cannavacciuolo

500 g di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

½ ciuffo di basilico

sale

pepe

olio evo

100 g di carne di vitello magro

20 g di parmigiano grattugiato

1 tuorlo

farina 00

sale

pepe

olio evo

400 g di farina 00

100 g di semola

1 uovo intero

13 tuorli

1 cucchiaio di olio evo

500 g di pasta fresca

100 g di piselli

4 uova sode

100 g di parmigiano grattugiato

100 g di ricotta

basilico

120 gr di burrata

2 cipollotti o scalogni

Ecco come preparare le lasagne di Cannavacciuolo

In un robot da cucina unire la farina, la semola, l’olio, l’uovo e i tuorli; lasciar impastare. Se l’impasto è troppo duro, aggiungere un po’ di acqua finché non risulta omogeneo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e farla riposare per almeno 1 ora, dopodiché è pronta per essere utilizzata. Formare una palla e avvolgerla nella pellicola. Riporla in frigorifero per qualche ora.

Per la salsa di pomodoro. Frullare i pelati e passarli al colino grosso. In un pentolino scaldare l’olio evo con l’aglio, aggiungere la passata di pomodori e cuocere facendola restringere. Aggiustare di sale e pepe e insaporire con il basilico fresco.

Per le polpettine. Tritare la carne, condirla con il resto degli ingredienti tranne la farina e mescolare. Formare delle piccole polpette, passarle nella farina e friggerle.

Per la lasagna. Mescolare la salsa di pomodoro con la ricotta e il basilico tritato. Bollire i piselli. Stendere la pasta e ricavarne delle sfoglie di dimensioni compatibili a quelle della teglia. Cuocerla in acqua e sale con un goccio d’olio. Scolare e far asciugare su un panno in cotone o un foglio di carta forno.

In una teglia alta foderata con carta forno preparare la lasagna condendo ogni strato con la salsa di pomodoro e ricotta, i piselli, le polpettine, parte del parmigiano e le uova sode tagliate a pezzi. Ricoprire l’ultimo strato con la salsa di pomodoro e ricotta e aggiungere una spolverata del parmigiano rimasto.Mettere in forno a 160° per 50 minuti circa.

Per la finitura. Tagliare i cipollotti a julienne.

Impiattamento. Su un piatto piano poggiare una fetta di lasagna decorata con la julienne di cipollotti. A fianco guarnire con la burrata, la salsa di pomodoro e le foglie di basilico.