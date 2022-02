Un piatto che valorizza le verdure di stagione

Le lasagne ai carciofi sono un’ottima alternativa al piatto tipico del periodo di Carnevale. A Napoli, infatti, le lasagne con ragù e carne sono la ricetta obbligatoria per il martedì grasso. Quella ricetta è un tripudio di sapori, poiché viene condita con carne macinata, salumi, formaggi e persino con delle polpettine di carne. Da sempre l’origine delle lasagne è contesa tra Bologna e Napoli. Chi ha ragione? Per essere precisi, la storia della lasagna affonda nella notte dei tempi. Infatti, la prima forma di lasagna, lontana dal quella che abbiamo oggi, appare nell’antica Roma con il nome di Laganon . Era una sfoglia di pasta che veniva talvolta intervallata da strati di carne. Nel 1400 la lasagna arrivò a Bologna, per diventare più simile a come la conosciamo oggi. Qui, infatti, alla ricetta fu integrato il formaggio e le sfoglie di grano furono sostituite con quelle di pasta all’uovo. Dopo la lasagna giunse a Napoli e fu completata con la salsa al pomodoro, diventando così il piatto simbolo dell’Italia che tutti conosciamo.

La ricetta di oggi è una variante delle lasagne di carnevale tradizionali. E’ una versione in bianco da condire con carciofi e prosciutto cotto. E’ sempre una buona regola approfittare dei prodotti di stagione. A febbraio, la campagna ci offre dei carciofi meravigliosi. Questi ortaggi benefici possono diventare il condimento perfetto per una lasagna ricca di gusto ma meno carica di proteine e grassi.

Gli ingredienti per le lasagne ai carciofi

600 gr di lasagne pronte da infornare

6 carciofi interi

100 gr di prosciutto cotto

250 gr di mozzarella

besciamella pronta

100 gr di parmigiano grattugiato

20 gr di burro

sale

pepe

La preparazione della ricetta

Per preparare al meglio le lasagne ai carciofi, iniziate con preriscaldare il forno a 180 gradi. Pulite per bene i carciofi. In un tegame fare trifolare i carciofi con poca acqua olio e sale. Sciogliere delicatamente la besciamella in un tegamino.

Affettare la mozzarella e tagliare grossolanamente prosciutto. In un tegame da forno stendere un primo strato di pasta e condire con carciofi mozzarella e prosciutto e besciamella. Continuare ad alternare strati di pasta e condimento fino a quando non avrete raggiunto quasi il bordo del tegame. L’ultimo strato dovrà essere condito con abbondante parmigiano e qualche fiocco di burro ed una spruzzata di pepe. Infornare per 20 minuti.

Togliere dal forno fare riposare qualche minuto e servire.