Un classico della cucina napoletana

Lasagne di carnevale, il piatto obbligatorio per il martedì grasso

Dalla tradizione napoletana una versione particolare delle lasagne. Questa ricetta non prevede l’uso della besciamella

Per preparare il ripieno bisogna fare un ragù con diversi tipi carne, aggiungere salsiccia, uova sode e polpettine di carne fritta

Le Lasagne di Carnevale sono il piatto tipico della cucina napoletana per celebrare i festeggiamenti del mese di febbraio. Si tratta di una pasta al forno tipica delle regioni meridionali che si è diffusa in tutta Italia.

E’ una vera e propria “bomba” di gusto e di ingredienti. Per la tradizione , questo piatto si prepara la domenica prima del Carnevale o il martedì grasso. Non è per nulla difficile, solo la preparazione è un pò laboriosa. Per praticità, si consiglia di utilizzare sfoglie all’uovo già pronta. Il ripieno è un’apoteosi di gusto, composto da polpettine, ricotta, mozzarella, salsicce sbriciolate, uova sode tagliate a pezzetti, il tutto accompagnato da un buon ragù di carne.

Per eseguire alla perfezione questa ricetta bisogna lavorare su tre fronti: la sfoglia, il ragù e le immancabili polpettine, vero e proprio simbolo di questa opulenta ricetta.

Ecco gli ingredienti fondamentali necessari

Pasta sfoglia 500 g

Ricotta 500 g

Fior di latte 350 g

Parmigiano 250 g

Salsicce 350 g

Uova 2

Per il ragù

Salsicce 400 g

Muscolo di manzo 400 g

Costine di maiale 400 g

Cipolla 2

Carota 2

Sedano 1 costa

Strutto 4 cucchiaini

Vino rosso 1 bicchiere

Polpa passata di pomodoro 1,5 kg

Olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio

Sale q.b.

Per le polpettine

Carne macinata 250 g

Mollica 100 g

Prezzemolo 1 ciuffo

Parmigiano q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Ed ecco i segreti per preparare le lasagne di Carnevale secondo la ricetta originale napoletana

Iniziate tagliando a dadini le carote e il sedano, sminuzzando le cipolla. Inserite tutto in una pentola e fate rosolare alcuni minuti con olio e strutto. A questo punto aggiungete tutta la carne intera, lasciandola cuocere con una sbuffata di vino rosso. Togliete la carne dalla pentola e versate i pomodori passati. Fate cuocere per almeno tre ore, quindi aggiungete di nuovo la carne nelle ultime fasi della cottura. Nel frattempo, preparate le polpettine modellando con le mani i vari ingredienti e friggendole poi in olio d’oliva. Appena pronti il ragù e le polpettine fate scottare le sfoglie in acqua bollente, lasciatele asciugare. Preriscaldate il forno a 200 gradi. Disponete quindi un primo strato di sfoglia sulla teglia farcendolo con il ragù, un secondo con la ricotta, un terzo con il ragù, un quarto con le polpettine e a seguire il fior di latte tagliato a pezzi, le uova sode e le salsicce tagliate a pezzettini. Formate al massimo 5-6 strati. Fate cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti, quindi alzate la fiamma a 200. Se volete una crosticina, accendete il grill negli ultimi 2-3 minuti di cottura. Lasciate raffreddare per qualche minuto, quindi servite in tavola.