Un piatto estivo, vera esplosione di sapori

Gli spaghetti con le melenzane sono un classico della cucina estiva siciliana. Con un tocco di ricotta salata, il rimando è semplice alla Norma catanese. Ma cosa succede se provassimo a nascondere una tartare di melanzane fritte sotto gli spaghetti, magari impreziosendo il tutto con della cremosa e fresca burrata? E’ questo il dubbio che ha voluto sciogliere lo chef Antonino Cannavacciuolo, pensando a questa ricetta tradizionale ma molto gourmet.

Gli ingredienti per gli spaghetti con melanzane, burrata e pomodorini

230 g di spaghetti di grano duro

100 g di pomodorini

1 melanzana

50 g di burrata

3 spicchi d’aglio

Sale q.b.

Basilico q.b.

Maggiorana q.b.

Menta q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Come preparare la ricetta

Per realizzare questo primo piatto, per prima cosa mettiamo a sbollentare i pomodorini per circa 10 minuti, dopodiché peliamoli e tagliamoli a metà. Mettiamoli poi in un ciotola e aggiungiamo sale, olio, aglio e basilico, quindi lasciamo marinare per almeno mezz’ora.

Nel frattempo laviamo e tagliamo la melanzana a fette, grigliamola su una piastra bollente e una volta cotta facciamo una tartare tagliandola con il coltello. Mettiamola in una ciotola e aggiungiamo sale, olio, aglio, maggiorana e menta, quindi lasciamo anche la melanzana a marinare per almeno mezz’ora.

Ora facciamo bollire sul fuoco una pentola piena d’acqua salata, e quando avrà raggiunto l’ebollizione tuffiamoci i nostri spaghetti di grano duro. Nel frattempo in una padella versiamo un filo d’olio, l’aglio e poi i pomodorini, lasciandoli cuocere a fuoco basso.

Quando alla pasta mancheranno pochi minuti di cottura, scoliamola direttamente nella padella con un mestolo di acqua di cottura, e facciamola saltare con i pomodorini aggiungendo qualche foglia di basilico.

Ora riprendiamo la nostra tartare di melanzane e poggiamola sul fondo del piatto. Avremo ottenuto cosìun disco di melanzane su cui andiamo ad appoggiare la pasta. Infine aggiungiamo la burrata, qualche foglia di basilico. Gli spaghetti pensati da Cannavacciuolo sono pronti per essere serviti.