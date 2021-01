Pochi ingredienti semplici per una "sabbia" gustosa

Muddica atturrata, il condimento povero della cucina siciliana

La muddica atturrata è un condimento semplice a base di ingredienti poveri come pangrattato, olio d’oliva, aglio e acciughe

Questa preparazione può essere utilizzata come base a cui aggiungere altri ingredienti della tradizione agroalimentare siciliana

Il segreto della ricetta è far tostare bene il pangrattato per poi fargli assorbire l’olio d’oliva aromatizzato dall’aglio

Colore e consistenza del pangrattato dovranno ricordare la sabbia

Muddicada o muddica atturrata, è il nome di uno dei condimenti più saporiti della cucina siciliana. In fondo, si tratta soltanto di pangrattato tostato in padella e aromatizzato con aglio, olio e qualche filetto di acciuga da far sciogliere per insaporire a dovere. E’ un condimento da usare in “purezza” o come base per preparazioni più complesse.

Questo condimento è un classico della cucina siciliana ma anche altre regioni la utilizzano, dalla Calabria alla Liguria. La ricetta di oggi prevede la spaghettata classica con la muddica atturrata. In alternativa, la muddicada può accompagnare una spaghettata con gamberoni rossi e della buccia di limone grattuggiata o un sughetto di alici fresche.

Il segreto della muddicada è nella semplicità dei suoi ingredienti. Per la sua bontà, questo condimento è chiamato anche il parmigiano dei poveri.

Ecco gli ingredienti per questa spaghettata semplice ma gustosa

6 filetti acciughe

1 spicchio d’aglio

200 g di mollica condita

q.b Prezzemolo

q.b Olio extravergine d’oliva

300 grammi di spaghetti

I passi necessari per preparare la muddica atturrata

Dopo aver messo a bollire l’acqua per la pasta, dedicatevi al condimento. Tagliare uno spicchio d’aglio in tre o quattro parti ed eliminare la pellicina, quindi metterlo all’interno di un pentolino con un filo d’olio extravergine di oliva, il peperoncino, i filetti di acciughe sott’olio e cominciare a soffriggere a fuoco molto basso fino a quando le acciughe si scioglieranno e l’aglio sarà dorato, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. A questo punto versate il pangrattato e continuate a mescolare, alzando leggermente la fiamma, per far si che il pane assorba l’olio e tutti gli aromi, fino a quando avrà raggiunto un colore bello dorato e sarà simile alla consistenza della sabbia. A questo punto, con la pasta cotta al dente, non vi resta che scolare. Condite la pasta a dovere e guarnite con del prezzemolo tritato.