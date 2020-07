Piccoli pasticcini dal cuore morbido e all'aroma di agrumi

Ma cosa sono gli Nzuddi? Sono dolci della nostra tradizione, legati al periodo della commemorazione dei defunti, ma si trovano ovunque ormai tutto l’anno.

Per realizzare queste ricetta tradizionale della pasticceria siciliana, serve un piccolo salto nel passato. La storia di questi biscotti mandorlati va ricercata nelle sacrestie della Sicilia orientale, tanti e tanti anni fa.

La caratteristica degli ‘nzuddi è quella di essere dei piccoli biscottini rotondi, con al centro una mandorla, aromatizzati all’arancia o alla cannella e dalla consistenza un po’ gommosa.

Vennero ideati dalle suore vincenziane di Catania, ma ormai sono diffusi in tutte le città siciliane.

Biscotti morbidi alle mandorle, molto fragranti e aromatici, sono dolci antichi: ogni famiglia, ogni paese ha la sua ricetta.

Ecco gli ingredienti per preparare questi dolci della tradizione:200 g zucchero, 2 uova, 2 chiodi di garofano (in polvere), 2 cucchiaini di cannella in polvere, 60 ml di latte o acqua, 1 bustina di vanillina, 260 g farina 00, 30 g strutto, 50 g marmellata di arance (o mandarini), 250 g mandorle appena tostate, mezza fiala di aroma mandorla , 3 g ammoniaca per dolci, zucchero (per la finitura), mandorle intere(per la finitura).

Ecco come eseguire la ricetta: pesate gli ingredienti e tostate le mandorle, più le tostate più saranno aromatiche, ma attenzione a non bruciarle.

Tritate finemente le mandorle, poi mischiate insieme tutti gli ingredienti e per finire aggiungete il latte poco per volta.

Una volta aggiunto il latte, l’impasto sarà appiccicoso e morbido, tanto da non poter essere lavorato senza l’ausilio dello zucchero. Prendete un cucchiaio di composto e fatelo cadere su dello zucchero che avete preparato appositamente.

Formate delle polpette, schiacciatele un po’ e riponetele su una teglia. Posizionate al centro di ogni dolce una mandorla. Infornate in forno preriscaldato, a 160°gradi per circa 10 minuti (fate la prova stecchino prima di sfornare).