un primo piatto "evergreen" buono sia caldo che freddo

La pasta e fagioli è un piatto tipico italiano di cui esistono diverse varianti regionali.

La base di partenza è da alcuni ingredienti tipici della ricetta ovvero pasta corta, fagioli e olio cui, a seconda delle varianti, si aggiungono aglio, salvia, rosmarino, timo, prezzemolo, maggiorana, pepe, pomodoro, fino a prevedere anche salumi come prosciutto (una volta solitamente crudo tipico della tradizione contadina) o pancetta oppure la cotenna. Sebbene la regione di origine sia incerta, ciò che è sicuro è che una volta in tavola come il macco di fave e la zuppa di ceci, solo per citarne alcuni,sarà sempre la benvenuta.

Ecco perché oggi dalla “dispensa virtuale” di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentire ai propri clienti di ricevere comodamente a casa i prodotti scelti dal sito, abbiamo deciso di proporvi di preparare la pasta e fagioli usando Pasta di Semola Mezze maniche del Pastificio Agricolo Lenato che grazie all’uso di grani 100% Siciliani produce prodotti di qualità che sono un investimento per la salute oltre ad avere la perfetta consistenza che si adatta a questo tipo di cottura che prevede che la pasta venga cotta direttamente insieme ai legumi, invece che essere cotta in acqua salata a parte, prima di essere aggiunta ai fagioli. Con questa preparazione tutto l’amido della pasta, che andrebbe invece perso scolando la pasta, viene conservato. Questo, insieme alla mantecatura conferisce alla pasta e fagioli la classica consistenza densa e cremosa che la rende ottima anche da essere consumata il giorno dopo.

Per prepararla possiamo utilizzare i fagioli dall’occhio dell’azienda agricola Villalba, una tipologia di legumi non solo buonissima ma anche ricca di proprietà. Hanno un colore crema con una caratteristica macchia nera a forma di anello intorno all’ilo. Consigliamo di tenere i fagioli in ammollo per una notte, poi sciacquarli bene e cuocerli in acqua bollente e aggiungere la pasta quando saranno a metà quasi cotti insieme al rosmarino siciliano biologico di Aldo Aimo al naturale, che conferirà al piatto un profumo inconfondibile.

Una volta nel piatto condite la pasta con un generoso “giro” di olio biologico dell’azienda Agricola Guccione, 100% siciliano, blend delle varietà Biancolilla, Nocellara del Belìce, Nocellara etnea e Nocellara messinese, prodotto e molito secondo i metodi di agricoltura integrata e biologica che con il suo gusto fruttato con note di mandorla e vegetali e il retrogusto leggermente amaro e piccante conferirà al piatto una marcia in più.