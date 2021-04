Un primo piatto last minute

Le penne al baffo sono un primo piatto veloce e saporito. Si preparano in soli venti minuti e sono perfette per una cena last minute. Perchè questo primo piatto si chiama così? Il nome deriva dall’espressione“da leccarsi i baffi”. Un concetto tutto italiano che serve a sottolineare in maniera colorita l’apprezzamento di una pietanza particolarmente buona. Un piatto da leccarsi i baffi è una pasta che deve soddisfare a pieno il gusto di chi la mangia. Riusciranno le penne al baffo a mantenere la promessa?

Ecco gli ingredienti per le penne al baffo

Mezze Penne Rigate Integrali 320 g

Prosciutto cotto a fette 100 g

Panna fresca liquida 300 g

Passata di pomodoro 25 g

Prezzemolo q.b.

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe nero q.b.

Ecco come preparare le penne al baffo

Per preparare le penne al baffo come prima cosa lavate, asciugate e tritate finemente il prezzemolo. Passate al prosciutto cotto, cche va tagliato a striscioline sottili. Ponete sul fuoco un tegame con abbondante acqua, salata a piacere, che servirà per la cottura della pasta. Tornate a realizzare il condimento: versate in un tegame un filo d’olio e aggiungete il prosciutto; lasciatelo rosolare circa un minuto e unite anche la panna. Mescolate il tutto, aggiungete anche la passata di pomodoro e lasciate cuocere per 10 minuti a fuoco basso. Nel frattempo cuocete anche la pasta e scolatela al dente trasferendola direttamente nel tegame con il condimento. Regolate di sale e di pepe, aggiungete il prezzemolo tritato, mescolate il tutto e servite le penne al baffo ancora calde.

Qualche consiglio in più

Non esiste una ricetta perfetta per le penne al baffo. Ogni regione d’Italia ha la sua versione. Queste penne possono essere arricchite a piacimento con aggiunta di verdure di stagione come piselli, asparagi, spinaci freschi tritati, zucchine. Al posto del prosciutto potete usare gamberi, speck o pancetta. Se non gradite la passata di pomodoro, potete sostituirla con dei pomodorini freschi, da rosolare e aggiungere alla panna fresca.