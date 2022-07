Ricorda il sartù napoletano

La pizza di riso alla siciliana è un tortino di riso da cuocere al forno, da farcire con melanzane fritte, mozzarella, ragù e uova sode. E’ una ricetta casalinga che contiene gli sprechi, ed è un piatto da servire sia caldo, sia freddo. Può essere pensato come primo piatto, come pietanza unica o anche semplicemente da porzionare per creare tartine per un antipasto o soltanto per accompagnare un aperitivo. E’ una ricetta molto semplice da preparare. Il riso è l’ingrediente principale, mentre per la farcitura è possibile usare ingredienti a piacimento, anche pensando a svuotare il frigo.

La preparazione ricorda molto quella del sartù di riso alla napoletano, che si prepara con riso e ragù. La versione siciliana è più estiva e spiritosa, con tocchetti di melanzane fritte, delle uova sode e l’immancabile pecorino grattugiato.

Gli ingredienti per la pizza di riso alla siciliana

250 gr di riso

Ragù q.b.

1 uovo sodo

Mozzarella

1 melanzana

Olio evo

Pecorino

Come preparare la pizza di riso alla siciliana.

Per preparare il tortino di riso, lessate il riso ben al dente, mettetelo in una terrina, aggiungete un paio di cucchiai di ragù e un poco di pecorino grattugiato, mescolate bene. Sul fondo di una teglia rotonda mettete altro ragù, la metà del riso e livellate con l’aiuto di un cucchiaio.

Posizionate la mozzarella tagliata a dadini, le uova e le melanzane, completate la farcitura con altro ragù e pecorino grattugiato. Coprite con il riso rimanente, ancora ragù e pecorino grattugiato, infornate in forno preriscaldato a 200° per quindici minuti. Sfornate il vostro tortino e gustate caldo oppure freddo.