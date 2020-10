Il pollo alla romana è ricetta facile e gustosa e imperdibile. La ricetta perfetta è quella raccontata da Sora Lella. Ultima di sei fratelli, Elena Fabrizi è conosciuta nel mondo della ristorazione e del cinema con il nome di Sora Lella.

Sora Lella ha raccontato al mondo la sua passione per la cucina. Il pollo alla romana era uno dei suoi piatti preferiti: “A me er pollo me piace fatto alla romana, coi peperoni e se Napoleone veniva a Roma, se magnava er pollo che facevo io.”

Il pollo con peperoni si prepara facilmente con ingredienti poveri e rustici: 1 pollo intero tagliato a pezzi, 2 peperoni gialli o rossi, mezza cipolla bianca, olio evo, pomodorini q.b., sale, pepe, mezzo bicchiere di vino bianco.

La ricetta va preparata in questo modo. Prima di tutto tagliate a pezzi il pollo. In un tegame antiaderente versare un filo di olio evo, unire il pollo a pezzi e far rosolare per ben sigillare la carne. Continuare la cottura a fuoco medio con coperchio, regolare di sale e pepe e far cuocere lentamente. A metà cottura sfumare con il vino e continuare la cottura senza coperchio, il pollo dovrà risultare a fine cottura dorato e ben rosolato. Lavare i peperoni, tagliarli a listarelle avendo cura di eliminare i filamenti bianchi e i semi. In una padella versare 3 cucchiai di olio evo, far imbiondire la cipolla affettata sottile e aggiungere i peperoni. Far cuocere per pochi minuti, aggiungere i pomodorini lavati e tagliati a pezzetti e continuare la cottura sino a quando i peperoni risulteranno cotti.

Quando i peperoni saranno pronti, trasferire i pezzi di pollo ben rosolati adagiandoli sui peperoni e continuare a cuocere per circa 15 minuti per far ben insaporire e amalgamare. Servire il pollo alla romana con peperoni e pomodori ben caldo.