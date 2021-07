La star della tv è morta a 78 anni

Raffaella Carrà in cucina

La grande star della tv amava cucinare per passione

La ricetta della mousse alle pere firmata dalla show girl

Negli anni novanta ha scritto un libro: “Le ricetta di Raffaella”

Raffaella Carrà è stata una delle più grandi show girl della tv italiana. Cantante, ballerina, presentatrice, è stata un’artista poliedrica. Ha anche recitato in film e sceneggiati televisivi. Non tutti sanno che la Carrà, vero e proprio mito nazionale, coltivava una profonda passione per la cucina.

Nel 1991 ha anche scritto un libro di ricette per gli Oscar Mondadori. Il titolo? “Le ricette di Raffaella”. Quel volume, oggi rarissimo e prezioso, venne redatto con la collaborazione delle due cuoche che lavorano a casa sua, Miriam e Luigina. Per mantenersi sempre in forma, senza rinunciare al gusto, Carrà spiegava, in quel libro, i segreti della sua dieta: “Un esempio di pranzo del mezzogiorno? Un piatto di crudità, uno di insalata mista condita con olio, sale e aceto, due grossi piatti di pastasciutta con due salse diverse, verdure cotte e pane integrale, preferibilmente a volontà“.

Tra le tante ricette presentate in quel volume dalla soubrette, abbiamo scelto un dolce estivo, semplice e gustoso: la mousse alle pere. E’ un dolce al cucchiaio fresco e invitante, ideale come dessert per un fine cena estivo. Lo può preparare anche chi non è molto pratico di pasticceria.

Gli ingredienti per la mousse alle pere di Raffaella Carrà

4 pere piccole;

Il succo di 1/2 limone;

180 g di panna da montare;

2 fogli di colla di pesce;

2 cucchiai di zucchero semolato;

2 cucchiai di zucchero a velo

Come preparare la mousse alle pere di Raffaella Carrà

Si deve iniziare mettendo in ammollo la colla di pesce. Laviamo le pere e asciughiamole. Con un coltellino ben affilato sbucciamole e togliamo il torsolo. Tagliamo la polpa in piccoli cubetti che metteremo dentro una padella insieme allo zucchero semolato. Lasciamo una parte che taglieremo in fettine sottili, da utilizzere per la decorazione della mousse. Cospargiamole con una parte del succo del limone per evitare che anneriscano e teniamola da parte. Lasciamo cuocere i pezzetti di pera fino a quando non saranno completamente ammorbiditi. Una volta cotte le pere, trasferiamole in un mixer in modo da ottenere una polpa morbida e liscia.

Strizziamo la colla di pesce e uniamo alla frutta, insieme al succo di limone rimasto e alla cannella. Mescoliamo con cura, poi mettiamo il composto in frigorifero e lasciamolo raffreddare per 30 minuti.

Con l’aiuto di una frusta elettrica, montiamo la panna aggiungendo anche lo zucchero a velo. Una volta che la panna sarà diventata ben solida e compatta, uniamola alla crema di pere mescolando con delicatezza dal basso verso l’alto per evitare di farla sgonfiare.

Terminata la lavorazione riponiamo il composto in frigorifero almeno un’ora prima di consumarlo. Prendiamo ora delle coppette da macedonia e versiamoci dentro la mousse di pera appena preparata. Decoriamo con le fettine di pera disponendole al centro della coppetta in modo verticale.