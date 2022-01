Il nome indicherebbe le "tagliatelle"

Il ramen è la tipica zuppa di noodles in brodo giapponese. In realtà questa pietanza ha origini cinesi, nel tempo è diventata un vero e proprio simbolo della cucina del Sol Levante. Il nome deriva dal termine “la mian”, che significa “tagliatelle tirate a mano”. Si tratta di un omaggio ai noodles, gli spaghetti della tradizione orientale. E’ un piatto abbastanza recente. E’ diventato famoso alla fine della seconda guerra mondiale, quando vennero introdotti nel mercato i noodles già pronti. Per preparare il ramen dovete avere tanta pazienza e precisione. Per la preparazione di questa zuppa tutto sapore servono tre giorni di preparazioni.

Ecco gli ingredienti per il Ramen, la zuppa giapponese

Ingredienti per il brodo di base

5 g di alga kombu

5 g di katsuobushi

ossa di un pollo intero

parte verde di un cipollotto

3 fette di zenzero

2 pezzi di aglio

altre verdure facoltative (come 1/4 di cipolla, scarti di carota…)

500 g di lonza o spalla di maiale

sale

Ingredienti per la salsa di cottura del maiale chashu

100 ml di salsa di soia

100 ml di sakè

un cucchiaio di zucchero

un cucchiaino di sale

Ingredienti per le uova marinate

2 uova

75 ml di salsa di soia

150 ml di sake

30 ml di mirin

2 pugni di katsoubushi

Ingredienti per il brodo “gusto miso” per 1 porzione

1 cucchiaio di miso

1 cucchiaio di Tabanjan

olio di sesamo

50 g di carne trita di maiale

Altri ingredienti per la guarnizione

petto di pollo rosolato in padella con la sua pelle

carne trita passata in padella con olio di sesamo

due fette di roast-beef

mais precotto a piacere

La ricetta per la preparazione del Ramen, la zuppa giapponese

Il ramen ha tempi lunghi di preparazione. Ecco la ricetta suggerita dai maestri giapponesi e raccontata dal sito “Il Cucchiaio d’argento”. Per prima cosa realizzate il dashi, fondamentale per dare sapore al brodo: mettete in ammollo in mezzo litro d’acqua l’alga kombu e il katsuobushi, lasciandoli in frigorifero per una notte, così da estrarne i sapori. Vi servirà per la base del brodo.

Per preparare il brodo: mettete le ossa di pollo nell’acqua tiepida per un’ora, così che il sangue residuo possa togliersi completamente e poi immergetele per 30 secondi – 1 minuto nell’acqua bollente per sgrassarle: non lasciatele a bollire più del tempo indicato, o perderanno il loro sapore. A questo punto legate con uno spago il maiale e fatelo colorire in padella con sale e pepe su ogni lato per 1 minuto. Mettete in un litro di acqua fredda tutti gli ingredienti del brodo tranne il dashi e fate andare a fiamma bassa per un’ora e mezza. Togliete il maiale e aggiungete tanto quanto dashi è necessario per tornare a 1 litro di liquido. Continuate a cuocere il brodo sempre molto dolcemente (la temperatura ideale è di 70°) per altre 4 ore e mezza (per un totale di cottura di 6 ore) unendo sempre un po’ di dashi ogni volta che il brodo si restringe. Con una schiumarola togliete di tanto in tanto la parte grassa che tende a salire in superficie. Una volta pronto lasciate raffreddare, filtrate e conservate in frigorifero in un contenitore ben sigillato.

Dedicatevi adesso alla marinatura del maiale e delle uova. Preparate la salsa chashu: unite in una padella la soia, il sakè, lo zucchero e il sale e lasciate cuocere fino a quando l’alcool sarà evaporato. Lasciate raffreddare e sigillate in una busta di plastica il maiale con la salsa: ponetelo in frigorifero per tutta la notte. Per le uova, invece: fatele prima sodare per 6/7 minuti nell’acqua e fatele raffreddare. Intanto preparate la salsa: mettete la soia, il saké e il mirin a cuocere a fiamma bassa in una padella fino a quando l’alcool evapora. Aggiungente il katsuobushi e lasciate andare per 1 minuto. Fate raffreddare. Sgusciate le uova, inseritele in una busta di plastica con la salsa e riponete in frigorifero per una notte. Al mattino, togliete sia il maiale che le uova dalla busta.

L’ultima preparazione per il ramen è quella dei noodles, da fare il giorno stesso di quando verrà consumato. Preparate i tipici spaghetti giapponesi secondo la nostra ricetta base. Una volta pronti, riscaldate il brodo realizzato il giorno prima e preparare la base della zuppa, al gusto di miso. Cuocete il trito di maiale in padella e unite tutti gli ingredienti al brodo nella ciotola da portata. Per una porzione calcolate circa 300 ml di brodo. Tuffate i noodles in acqua salata per pochi secondi e uniteli al brodo.

A questo punto guarnite con gli ingredienti scelti: qualche fettina di maiale chashu, qualche fettina di pollo, dell’altra carne trita cotta in padella, una fetta di roast-beef, le uova marinate e del mais.