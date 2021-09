Settembre è il mese della zucca

Tagliatelle cremose alla zucca

La zucca di settembre è particolarmente saporita e profumata

La zucca è un ingrediente versatile in cucina, per primi piatti, minestre e o per accompagnare i secondi

Con un tocco di fantasia in più la ricetta varia a secondo del gusto

Le tagliatelle cremose alla zucca sono un piatto tipico di fine estate e dell’autunno. Già nel mese di settembre le zucche si trovano nei mercati. Proprio in questo periodo sono particolarmente saporite e profumate. Questo primo piatto è semplice da realizzare e non richiede molto tempo. In realtà non esiste una ricetta inderogabile. Questa ricetta è suscettibile di variazioni che la rendono più golosa e appetitosa. Agli ingredienti base possono essere aggiunti altri formaggi oppure dei cubetti di pancetta.

Gli ingredienti per le tagliatelle alla zucca

400 g di tagliatelle

700 g di zucca

60 g di ricotta

quanto basta di olio extravergine d’oliva

1 cipolla

quanto basta di sale

quanto basta di pepe

quanto basta di brodo vegetale

Come preparare le tagliatelle alla zucca

Per iniziare la preparazione di questo piatto si inizia proprio dalla zucca, ingrediente principe di questa ricetta. Per prima cosa dovrete eliminare la buccia esterna ma anche semi e filamenti presenti all’interno. La zucca andrà quindi ridotta in cubetti di medie dimensioni.

Poi si passa a trattare la cipolla. Va privata delle foglie esterne e tritata in cubetti abbastanza piccoli. Prendete una padella ben capiente, aggiungete dell’abbondante olio extravergine d’oliva e fate soffriggere la cipolla. Quando questa inizierà ad appassire potete aggiungere anche la zucca e fare saltare per qualche minuto aggiustando di sale e pepe. Aggiungete del brodo vegetale per consentire alla zucca di cuocere più velocemente ad aggiustate di tanto in tanto di sale e pepe in base ai vostri gusti. Poi, potete mettere a scaldare abbondante acqua salata e quando questa avrà raggiunto il bollore mettere a cuocere le tagliatelle. Quando la zucca sarà ben cotta prelevatene circa metà e aggiungetela all’interno di un mixer. Aggiungete anche della ricotta e fate andare il tutto fino a quando avrete ottenuto una crema ben omogenea.

Aggiungete la crema così ottenuta nuovamente in padella insieme ai cubetti di zucca che avete lasciato precedentemente da parte ed amalgamate il tutto. Prendete adesso le tagliatelle, scolatele quando sono ancora al dente ed aggiungete al condimento. Fate saltare il tutto per un minuto circa e servite ai vostri ospiti ancora ben calde.

Se lo gradite potete spolverizzare con del parmigiano reggiano grattugiato o in scaglie.

ù