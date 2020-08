conserviamo il gusto dell'estate in barattolo

Agosto oltre ad essere il mese dedicato alle meritate ferie e al relax è anche quello in cui ci si può dedicare con più calma alla preparazione delle conserve che consentono di portare con sé durante l’inverno un “pezzo” d’estate sentendone il profumo ogni volta che lo desidereremo.

Tra le tante conserve che, come tante formiche operose, le donne sicule si apprestano ad imbottigliare per l’inverno, la salsa di pomodoro, da sempre, merita il posto d’onore. Forse perchè il pomodoro, già nel nome, sembra contenere qualcosa di magico o perchè nel colore sembra avere catturato il sole e mangiandolo ci si illude di sentirne la forza e l’energia. O, ancora, perchè nel rito della preparazione delle bottiglie si cela qualcosa di ancestrale legato alla necessità dell’uomo di conoscere la Natura e di usarla a proprio vantaggio, sfruttando il ciclo delle stagioni e imparando a conservare ciò di cui non potrà usufruire tutto l’anno. Ciò che è certo è che preparare la salsa di pomodoro ha in sé un significato che va ben oltre la mera necessità di conservare un gustoso condimento per tutto l’anno.

È cura, amore, attenzione e dedizione nella consapevolezza che ciò che è prezioso va conservato gelosamente perchè possa durare.

Una volta preparata la salsa potrete condire la pizza, la parmigiana o gli spaghetti.

Salsa di pomodori arrostiti

Ingredienti

1 kg di pomodori da sugo

olio extravergine d’oliva

basilico fresco

origano

sale q.b.

Lavate i pomodori e tagliateli a metà. Disponeteli sopra una griglia rovente dalla parte esterna. Condite ciascuna metà con olio, origano, sale e pepe. Lasciate cuocere finché la pelle non sia leggermente abbrustolita. Quindi girate ciascuna metà con l’aiuto di una paletta e fate cuocere fino ad arrostire anche l’altro lato. Nel frattempo bucate con una forchetta i pomodori in modo che esca il succo. A questo punto raccogliete tutta la salsa ottenuta e passatela nel passapomodoro per eliminare semi e bucce. Otterrete una salsa dal colore mattone e dal delizioso profumo affumicato che potrete usare per condire la pasta, la pizza, la parmigiana e tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce.